Yakin zu WM-Aus «Haben gegen den Schiedsrichter und den VAR gespielt»

«Wir haben nicht nur gegen ein grosses Argentinien und den Weltmeister gespielt, sondern auch gegen 70'000 argentinische Fans, den Schiedsrichter und den VAR. Das ist einiges zu viel. Es schmerzt natürlich das Ausscheiden.» Meint Murat Yakin an der PK.