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Yakin über Embolo-Verspätung
«Wir haben immer einen Plan B und C im Gepäck»

Murat Yakin spricht an der Pressekonferenz über den Einreise-Wirbel von Breel Embolo und gibt zu, dass er auch Alternativpläne bereit gehabt hätte.
Publiziert: 19:07 Uhr
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