Xhaka vor Argentinien-Duell «Träume gehen ab und zu in Erfüllung»

Vor dem historischen WM-Viertelfinal stellen sich Nati-Captain Granit Xhaka und Trainer Murat Yakin den Medien. Der Nati-Captain zeigt sich gewohnt zuversichtlich und meint: «Träume gehen ab und zu in Erfüllung.»