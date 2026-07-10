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Xhaka vor Argentinien-Duell
«Träume gehen ab und zu in Erfüllung»

Vor dem historischen WM-Viertelfinal stellen sich Nati-Captain Granit Xhaka und Trainer Murat Yakin den Medien. Der Nati-Captain zeigt sich gewohnt zuversichtlich und meint: «Träume gehen ab und zu in Erfüllung.»
Publiziert: vor 25 Minuten
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Aktualisiert: vor 10 Minuten
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