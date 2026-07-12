Xhaka über Embolo-Rot «Regeln sind Regeln, aber kill nicht das Spiel»

Die Schweiz spielt eine tolle WM und verliert im Viertelfinal gegen Argentinien. Klar ist die Enttäuschung bei den Spielern gross. Xhaka, Freuler und Rieder versuchen das Geschehene einzuordnen.