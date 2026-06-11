Blick-Reporter Lucas Werder hat sich für das WM-Eröffnungsspiel einen speziellen Ort ausgesucht. Er fühlt den Mexikanern in einer Fanzone in Tijuana den Puls.

Am Donnerstagnachmittag steigt in Mexiko-Stadt das WM-Eröffnungsspiel. Co-Gastgeber Mexiko empfängt Südafrika, es kommt zur Reprise des WM-Auftakts von 2010. Blick-Reporter Lucas Werder hat sich für das erste von 104 WM-Spielen in die Fan-Zone in Tijuana begeben. Kurz nach der mexikanischen Grenze kommen die Fans bei bestem Wetter und heissen Temperaturen schon Stunden vor Anpfiff zusammen.

Die Fan-Zone auf der Avenido de Revolución ist schon 2 Stunden vor Anpfiff gut gefüllt. Die grünen Heimtrikots sind sehr beliebt und werden von vielen einheimischen Fans mit Stolz getragen. Auch die klischeebehafteten Sombreros sind immer mal wieder zu sehen. Auf der Grossleinwand steigt Goalie-Legende Guillermo Ochoa aus dem Teambus. Es wird ein erstes Mal richtig laut. Für den 40-Jährigen wird es die sechste WM seiner Karriere, bereits 2006 stand er in Deutschland auf dem Platz.

Bei den Fans ist die Euphorie gross. Ein Anhänger von «El Tri» glaubt sogar an den ganz grossen Wurf. «Wir werden Weltmeister», sagt er gegenüber Blick. Um seine Ambitionen zu unterstreichen hat er eine Kopie des WM-Pokals mit dabei.

Auch die an die Fanzone angrenzenden Bars platzen bereits aus allen Nähten. Um lang genug mit Flüssignahrung eingedeckt zu bleiben, wird hier Bier aus 1-Liter-Flaschen getrunken.