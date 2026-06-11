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«Wir werden Weltmeister»
Mexiko-Fans in Tijuana sind heiss auf die Heim-WM

Blick-Reporter Lucas Werder hat sich für das WM-Eröffnungsspiel einen speziellen Ort ausgesucht. Er fühlt den Mexikanern in einer Fanzone in Tijuana den Puls.
Publiziert: vor 42 Minuten
|
Aktualisiert: vor 6 Minuten
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Schon Stunden vor Anpfiff ist die Fanzone in Tijuana gut gefüllt.
Foto: ZvG
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Lucas Werder und Dominik Mani

Am Donnerstagnachmittag steigt in Mexiko-Stadt das WM-Eröffnungsspiel. Co-Gastgeber Mexiko empfängt Südafrika, es kommt zur Reprise des WM-Auftakts von 2010. Blick-Reporter Lucas Werder hat sich für das erste von 104 WM-Spielen in die Fan-Zone in Tijuana begeben. Kurz nach der mexikanischen Grenze kommen die Fans bei bestem Wetter und heissen Temperaturen schon Stunden vor Anpfiff zusammen.

Die Fan-Zone auf der Avenido de Revolución ist schon 2 Stunden vor Anpfiff gut gefüllt. Die grünen Heimtrikots sind sehr beliebt und werden von vielen einheimischen Fans mit Stolz getragen. Auch die klischeebehafteten Sombreros sind immer mal wieder zu sehen. Auf der Grossleinwand steigt Goalie-Legende Guillermo Ochoa aus dem Teambus. Es wird ein erstes Mal richtig laut. Für den 40-Jährigen wird es die sechste WM seiner Karriere, bereits 2006 stand er in Deutschland auf dem Platz.

Bei den Fans ist die Euphorie gross. Ein Anhänger von «El Tri» glaubt sogar an den ganz grossen Wurf. «Wir werden Weltmeister», sagt er gegenüber Blick. Um seine Ambitionen zu unterstreichen hat er eine Kopie des WM-Pokals mit dabei.

Auch die an die Fanzone angrenzenden Bars platzen bereits aus allen Nähten. Um lang genug mit Flüssignahrung eingedeckt zu bleiben, wird hier Bier aus 1-Liter-Flaschen getrunken.

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WM 2026 Gruppe A
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Mexiko
Mexiko
0
0
0
2
Südafrika
Südafrika
0
0
0
3
Südkorea
Südkorea
0
0
0
4
Tschechien
Tschechien
0
0
0
K.o.-Phase
Gruppe B
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Kanada
Kanada
0
0
0
2
Bosnien und Herzegowina
Bosnien und Herzegowina
0
0
0
3
Katar
Katar
0
0
0
4
Schweiz
Schweiz
0
0
0
K.o.-Phase
Gruppe C
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Brasilien
Brasilien
0
0
0
2
Marokko
Marokko
0
0
0
3
Haiti
Haiti
0
0
0
4
Schottland
Schottland
0
0
0
K.o.-Phase
Gruppe D
Mannschaft
SP
TD
PT
1
USA
USA
0
0
0
2
Paraguay
Paraguay
0
0
0
3
Australien
Australien
0
0
0
4
Türkei
Türkei
0
0
0
K.o.-Phase
Gruppe E
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Deutschland
Deutschland
0
0
0
2
Curacao
Curacao
0
0
0
3
Elfenbeinküste
Elfenbeinküste
0
0
0
4
Ecuador
Ecuador
0
0
0
K.o.-Phase
Gruppe F
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Niederlande
Niederlande
0
0
0
2
Japan
Japan
0
0
0
3
Schweden
Schweden
0
0
0
4
Tunesien
Tunesien
0
0
0
K.o.-Phase
Gruppe G
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Belgien
Belgien
0
0
0
2
Ägypten
Ägypten
0
0
0
3
Iran
Iran
0
0
0
4
Neuseeland
Neuseeland
0
0
0
K.o.-Phase
Gruppe H
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Spanien
Spanien
0
0
0
2
Kap Verde
Kap Verde
0
0
0
3
Saudi Arabien
Saudi Arabien
0
0
0
4
Uruguay
Uruguay
0
0
0
K.o.-Phase
Gruppe I
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Frankreich
Frankreich
0
0
0
2
Senegal
Senegal
0
0
0
3
Irak
Irak
0
0
0
4
Norwegen
Norwegen
0
0
0
K.o.-Phase
Gruppe J
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Argentinien
Argentinien
0
0
0
2
Algerien
Algerien
0
0
0
3
Österreich
Österreich
0
0
0
4
Jordanien
Jordanien
0
0
0
K.o.-Phase
Gruppe K
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Portugal
Portugal
0
0
0
2
Demokratische Republik Kongo
Demokratische Republik Kongo
0
0
0
3
Usbekistan
Usbekistan
0
0
0
4
Kolumbien
Kolumbien
0
0
0
K.o.-Phase
Gruppe L
Mannschaft
SP
TD
PT
1
England
England
0
0
0
2
Kroatien
Kroatien
0
0
0
3
Ghana
Ghana
0
0
0
4
Panama
Panama
0
0
0
K.o.-Phase
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