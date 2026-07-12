«Willkürlich» Meier findet klare Worte über Schiri-Leistung bei Nati-Aus

Die Nati scheitert mit 1:3 nach Verlängerung an Argentinien. Das grosse Gesprächsthema nach dem Spiel ist die Gelb-Rote Karte gegen Breel Embolo und die gesamte Leitung des Spiels. Urs Meier zieht ein knallhartes Urteil zur Leistung des Unparteiischen.