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WM 2026
WM 2026: Schweinsteiger sprintet zum Stadion wegen Stau
Wegen zu viel Stau
Schweinsteiger steigt aus und sprintet zum Stadion
Ex-Profi Bastian Schweinsteiger verpasst wegen dem Stau seinen Einsatz beim ARD. Deshalb steigt er aus dem Auto und sprintet los.
Publiziert: 22:05 Uhr
|
Aktualisiert: 22:09 Uhr
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