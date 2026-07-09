DE
FR
Abonnieren

Wegen zu viel Stau
Schweinsteiger steigt aus und sprintet zum Stadion

Ex-Profi Bastian Schweinsteiger verpasst wegen dem Stau seinen Einsatz beim ARD. Deshalb steigt er aus dem Auto und sprintet los.
Publiziert: 22:05 Uhr
|
Aktualisiert: 22:09 Uhr
Kommentieren
Fussball-WM 2026
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen