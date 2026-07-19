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WM 2026
WM 2026: Argentinier feiern in Zürcher Kreis 5
Vor WM-Final
Argentinier feiern im Zürcher Kreis 5
Vor dem WM-Final sind auch in der Schweiz die Fans in WM-Stimmung. Der Zürcher Kreis 5 ist dabei fest in weiss-blauer Hand.
Publiziert: vor 42 Minuten
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