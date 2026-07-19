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WM 2026
WM 2026: US-Präsident Trump wird beim WM-Final ausgebuht
Vor 80'000 Zuschauern
Trump wird beim WM-Final ausgebuht
US-Präsident Donald Trump wird beim WM-Final von einem Teil der über 80'000 Fans im Stadion ausgebuht.
Publiziert: vor 5 Minuten
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