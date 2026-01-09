Der DFB hat veröffentlicht, wo die deutsche Nationalmannschaft während der WM in Nordamerika logieren wird. Die Schweiz soll demnächst ihre Unterkunft bekanntgeben.

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Deutschlands Fussball-Nationalmannschaft wohnt während der WM in einem beeindruckenden Anwesen im US-Bundesstaat North Carolina.

Das DFB-Team bezieht im Sommer Quartier im Graylyn Estate in Winston-Salem, einem schlossähnlichen, traditionsreichen Hotel mit grosser Parkanlage im Osten der USA. Trainiert wird auf dem laut Bundestrainer Julian Nagelsmann vom Hotel zu Fuss und per Velo in zehn Minuten erreichbaren Gelände der Privat-Universität Wake Forest.

Sie hätten einen «Ort gefunden, der es ermöglicht, immer wieder zusammenzukommen, aber trotzdem auch die nötige Ruhe und Rückzugsmöglichkeiten hat», erklärte Nagelsmann. Am 2. Juni fliegt das deutsche WM-Team nach Chicago. Im dortigen Soldier Field steht am 6. Juni die WM-Generalprobe gegen Gastgeber USA an. Am 8. Juni wird das DFB-Team dann nach Winston-Salem umziehen, am 14. Juni steht die Auftaktpartie in Houston gegen WM-Neuling Curaçao an. Das zweite Spiel gegen die Elfenbeinküste steigt am 20. Juni in Toronto (Kan), zum Abschluss der Gruppenphase trifft man in New Jersey auf Ecuador.

Das Schweizer WM-Camp wurde vom Verband noch nicht bekanntgegeben, was aber demnächst der Fall sein sollte. Fünf Anlagen in Kalifornien stehen in der engeren Auswahl. Blick war bei der Besichtigung der Hotels im Dezember dabei. Das Team von Nationalcoach Murat Yakin bestreitet ihre drei Gruppenspiele in San Francisco (am 13. Juni gegen Katar), Los Angeles (am 18. Juni gegen einen europäischen Playoff-Sieger) und Vancouver (am 24. Juni gegen Kanada).

