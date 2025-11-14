DE
Traum ist in greifbarer Nähe
FCZ-Spieler winkt mit Curaçao historisches WM-Ticket

Der karibische Inselstaat Curaçao steht kurz vor der Sensation. Im letzten Spiel gegen Jamaika genügt dem Team um FCZ-Profi Livano Comenencia ein Remis, um sich erstmals für eine WM zu qualifizieren.
Publiziert: vor 39 Minuten
|
Aktualisiert: vor 13 Minuten
Livano Comenencia (l.) vom FC Zürich könnte mit dem Karibikstaat Curaçao schon bald an der WM spielen.
Foto: MICHAEL BUHOLZER
KEYSTONE-SDA_Quadrat_pos.jpg
Keystone-SDADie Schweizer Nachrichtenagentur

Der Karibikstaat Curaçao mit FCZ-Abwehrspieler Livano Comenencia ist seinem historischen Debüt bei einer Fussball-WM einen entscheidenden Schritt nähergekommen.

Nach einem deutlichen 7:0-Sieg gegen Bermuda übernimmt die Inselnation in der Qualifikation der nord- und mittelamerikanischen Konföderation (CONCACAF) mit elf Punkten die Führung in Gruppe B. Die Mannschaft des früheren holländischen Nationaltrainers Dick Advocaat könnte das kleinste Land werden, das jemals an einer WM-Endrunde teilgenommen hat.

Erst seit der Auflösung der Niederländischen Antillen im Jahr 2010 tritt das Land eigenständig im internationalen Fussball an. Die Nationalmannschaft besteht grösstenteils aus Profis aus Holland. So trifft etwa der bei Borussia Dortmund unter Vertrag stehende Holländer Jordi Paulina bei seinem Debüt gegen Bermuda doppelt. Livano Comenencia vom FC Zürich kommt im defensiven Mittelfeld zum Einsatz und wird beim Stand von 5:0 in der 65. Minute ausgewechselt.

Am kommenden Dienstag geht es in das entscheidende Duell gegen Verfolger Jamaika. Die vom früheren englischen Nationaltrainer Steve McClaren betreute Mannschaft kommt gegen Trinidad und Tobago nicht über ein 1:1 hinaus und steht nun in der Tabelle hinter Curaçao. Jamaika hofft auf eine zweite WM-Teilnahme seit dem historischen Erfolg im Jahr 1998.

