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Trainer-Legende Mourinho über unsere Nati
«Es ist Zeit für eine neue Schweiz»

Vor dem Start der Fussball-WM rät die Trainer-Legende José Mourinho unserer Nati: «Holt euch, was euch zusteht.» Das steckt dahinter.
Publiziert: vor 7 Minuten
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Experte fürs Gewinnen: Trainer-Legende José Mourinho.
Foto: Getty Images
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Daniel LeuStv. Sportchef

Wenn einer weiss, wie Gewinnen geht, dann ist es José Mourinho (63). Der Portugiese gewann unter anderem zweimal die Champions League und wurde in England, Spanien und Italien Meister. Sein Erfolgsrezept? Die Mentalität, das Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten und in seine Mannschaften. Genau diesen Glauben will er vor der WM auch in der Schweiz entfachen.

«Die Schweiz. Immer so höflich, bescheiden, respektvoll. Gut fürs Image, nutzlos, wenn man gewinnen will. Hört jetzt genau zu: Ihr seid nicht aus Zufall hier. Ihr habt hart trainiert. Ihr habt die Qualität. Ihr habt alles, was es braucht», erzählt Mourinho in einer neuen Kampagne von Ochsner Sport.

Schluss mit Nettigkeiten!

Seine Botschaft ist eindeutig: Wer Grosses erreichen will, darf nicht klein denken. Das ist der Kernsatz der «Done Playing Nice»-Kampagne, zu deutsch «Schluss mit den Nettigkeiten». Mourinho: «Und ja – ich weiss ein bisschen was über das Gewinnen. Der entscheidende Faktor? Alles da oben (zeigt auf den Kopf). Lasst die Diplomatie zu Hause. Seid unberechenbar. Genialität grenzt an Wahnsinn, nicht an Höflichkeit. Spielt, um zu zeigen, dass die Schweiz nicht klein ist. Sie war es nie. Ihr seid hier, um zu gewinnen. Also holt euch, was euch zusteht. Es ist Zeit für eine neue Schweiz. Vielleicht versucht ihr … ein bisschen unschweizerisch zu sein.»

Mourinho traut der Schweiz an der WM einiges zu, wie er am Rand des Video-Drehs erzählt: «Wunder im Fussball beginnen mit einer Sache: Daran zu glauben!»

Ob sich Xhaka und Co. die Worte des grossen José Mourinho zu Herzen nehmen, zeigt sich das erste Mal am 13. Juni. Dann startet die Nati gegen Katar ins WM-Abenteuer.

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Mexiko
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Südafrika
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Südkorea
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Tschechien
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Kanada
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Bosnien und Herzegowina
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Katar
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Schweiz
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Gruppe C
Mannschaft
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Brasilien
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Marokko
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Haiti
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Schottland
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Gruppe D
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USA
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Paraguay
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Australien
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Türkei
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Gruppe E
Mannschaft
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Deutschland
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Curacao
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Elfenbeinküste
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Ecuador
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Gruppe F
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Niederlande
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Japan
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Schweden
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Gruppe G
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Belgien
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Ägypten
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Iran
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Neuseeland
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Gruppe H
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Kap Verde
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Saudi Arabien
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Argentinien
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Gruppe K
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Demokratische Republik Kongo
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