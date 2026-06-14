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Technische Störung!
Fifa erklärt VAR-Ärger vor Nati-Tor

War Breel Embolo oder Remo Freuler im Abseits vor der Penaltysituation, die zum ersten Nati-Tor der WM führte? Oder gar beide? Die Fifa hat dies während der Partie nie aufgeklärt. Das tut der Weltverband nun mit einer Stellungnahme.
Publiziert: vor 52 Minuten
|
Aktualisiert: vor 30 Minuten
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Die Aktion vor dem Führungstor durch Breel Embolo sorgte für reichlich Fragezeichen.
Foto: TOTO MARTI
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Tobias WedermannFussballchef

Rund 15 Minuten sind gespielt im Spiel zwischen Katar und der Schweiz, als erstmals Jubel ausbricht bei den Nati-Profis auf dem Feld. Hector Said Martinez aus Honduras hat soeben einen Penalty für die Schweiz gepfiffen. Die Wiederholung zeigt aber nicht nur eine starke Flanke von Denis Zakaria, einen bärenstarken Kopfball von Breel Embolo und einen tollen Laufweg von Remo Freuler.

Die Bilder lassen auch vermuten, dass sowohl Embolo als auch Freuler bei ihren Aktionen im Abseits stehen könnten. Der VAR kontrollierte das Tor, doch eine Auflösung mit gewohnter Grafik wurde von der Fifa nie gezeigt. Schnell entstanden die wildesten Theorien: Hätte das Tor der Nati gar nicht zählen dürfen? Gary Neville, Ex-Spieler von Manchester United und Star-Experte bei dem britischen ITV-Sender, war ausser sich und sprach von einer Diktatur der Fifa. «Warum zeigen sie es uns nicht? Die Fans misstrauen der Fifa und der Technologie ohnehin schon. Das wirft grosse Fragen auf, denn in meinen Augen ist das Abseits, bis sie mir das Gegenteil beweisen», so der frühere England-Verteidiger.

Technische Störung! Fifa gibt Stellungnahme ab

Diesen Beweis lieferte die Fifa dann später auch mit den Grafiken, die zeigen, dass sowohl Embolo als auch Freuler ganz knapp nicht im Abseits gestanden sind. «Bei der Überprüfung der Schiedsrichterentscheidung auf dem Feld verwendete der Video-Assistent die entsprechenden Linien zur Beurteilung der Spielerpositionen. Diese zeigten in keiner der beiden Spielsituationen unmittelbar vor dem Penalty an, dass sich der angreifende Spieler in einer Abseitsposition befand», heisst es in einem Statement der Fifa. 

Doch wieso hat der Weltverband die Bilder nicht während des Spiels gezeigt? «Während des Spiels kam es zu einer kurzen technischen Störung, wodurch die animierte Abseitsgrafik nicht erstellt werden konnte», klärt die Fifa auf. Das Problem sei jedoch rasch behoben worden. 

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WM 2026 Gruppe A
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Mexiko
Mexiko
1
2
3
2
Südkorea
Südkorea
1
1
3
3
Tschechien
Tschechien
1
-1
0
4
Südafrika
Südafrika
1
-2
0
K.o.-Phase
Gruppe B
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schweiz
Schweiz
1
0
1
2
Kanada
Kanada
1
0
1
3
Katar
Katar
1
0
1
4
Bosnien und Herzegowina
Bosnien und Herzegowina
1
0
1
K.o.-Phase
Gruppe C
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schottland
Schottland
1
1
3
2
Marokko
Marokko
1
0
1
3
Brasilien
Brasilien
1
0
1
4
Haiti
Haiti
1
-1
0
K.o.-Phase
Gruppe D
Mannschaft
SP
TD
PT
1
USA
USA
1
3
3
2
Türkei
Türkei
0
0
0
3
Australien
Australien
0
0
0
4
Paraguay
Paraguay
1
-3
0
K.o.-Phase
Gruppe E
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Deutschland
Deutschland
0
0
0
2
Curacao
Curacao
0
0
0
3
Elfenbeinküste
Elfenbeinküste
0
0
0
4
Ecuador
Ecuador
0
0
0
K.o.-Phase
Gruppe F
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Niederlande
Niederlande
0
0
0
2
Japan
Japan
0
0
0
3
Schweden
Schweden
0
0
0
4
Tunesien
Tunesien
0
0
0
K.o.-Phase
Gruppe G
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Belgien
Belgien
0
0
0
2
Ägypten
Ägypten
0
0
0
3
Iran
Iran
0
0
0
4
Neuseeland
Neuseeland
0
0
0
K.o.-Phase
Gruppe H
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Spanien
Spanien
0
0
0
2
Kap Verde
Kap Verde
0
0
0
3
Saudi Arabien
Saudi Arabien
0
0
0
4
Uruguay
Uruguay
0
0
0
K.o.-Phase
Gruppe I
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Frankreich
Frankreich
0
0
0
2
Senegal
Senegal
0
0
0
3
Irak
Irak
0
0
0
4
Norwegen
Norwegen
0
0
0
K.o.-Phase
Gruppe J
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Argentinien
Argentinien
0
0
0
2
Algerien
Algerien
0
0
0
3
Österreich
Österreich
0
0
0
4
Jordanien
Jordanien
0
0
0
K.o.-Phase
Gruppe K
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Portugal
Portugal
0
0
0
2
Demokratische Republik Kongo
Demokratische Republik Kongo
0
0
0
3
Usbekistan
Usbekistan
0
0
0
4
Kolumbien
Kolumbien
0
0
0
K.o.-Phase
Gruppe L
Mannschaft
SP
TD
PT
1
England
England
0
0
0
2
Kroatien
Kroatien
0
0
0
3
Ghana
Ghana
0
0
0
4
Panama
Panama
0
0
0
K.o.-Phase
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WM 2026
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