War Breel Embolo oder Remo Freuler im Abseits vor der Penaltysituation, die zum ersten Nati-Tor der WM führte? Oder gar beide? Die Fifa hat dies während der Partie nie aufgeklärt. Das tut der Weltverband nun mit einer Stellungnahme.

Tobias Wedermann Fussballchef

Rund 15 Minuten sind gespielt im Spiel zwischen Katar und der Schweiz, als erstmals Jubel ausbricht bei den Nati-Profis auf dem Feld. Hector Said Martinez aus Honduras hat soeben einen Penalty für die Schweiz gepfiffen. Die Wiederholung zeigt aber nicht nur eine starke Flanke von Denis Zakaria, einen bärenstarken Kopfball von Breel Embolo und einen tollen Laufweg von Remo Freuler.

Die Bilder lassen auch vermuten, dass sowohl Embolo als auch Freuler bei ihren Aktionen im Abseits stehen könnten. Der VAR kontrollierte das Tor, doch eine Auflösung mit gewohnter Grafik wurde von der Fifa nie gezeigt. Schnell entstanden die wildesten Theorien: Hätte das Tor der Nati gar nicht zählen dürfen? Gary Neville, Ex-Spieler von Manchester United und Star-Experte bei dem britischen ITV-Sender, war ausser sich und sprach von einer Diktatur der Fifa. «Warum zeigen sie es uns nicht? Die Fans misstrauen der Fifa und der Technologie ohnehin schon. Das wirft grosse Fragen auf, denn in meinen Augen ist das Abseits, bis sie mir das Gegenteil beweisen», so der frühere England-Verteidiger.

Technische Störung! Fifa gibt Stellungnahme ab

Diesen Beweis lieferte die Fifa dann später auch mit den Grafiken, die zeigen, dass sowohl Embolo als auch Freuler ganz knapp nicht im Abseits gestanden sind. «Bei der Überprüfung der Schiedsrichterentscheidung auf dem Feld verwendete der Video-Assistent die entsprechenden Linien zur Beurteilung der Spielerpositionen. Diese zeigten in keiner der beiden Spielsituationen unmittelbar vor dem Penalty an, dass sich der angreifende Spieler in einer Abseitsposition befand», heisst es in einem Statement der Fifa.

Doch wieso hat der Weltverband die Bilder nicht während des Spiels gezeigt? «Während des Spiels kam es zu einer kurzen technischen Störung, wodurch die animierte Abseitsgrafik nicht erstellt werden konnte», klärt die Fifa auf. Das Problem sei jedoch rasch behoben worden.