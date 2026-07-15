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WM 2026
WM 2026: Lautaro Martinez köpfelt Argentinien zum Sieg
Stich ins englische Herz
Lautaro Martinez köpfelt Argentinien zum Sieg
Super-Joker Lautaro Martinez köpfelt die Argentinier gegen England in der Nachspielzeit zum Sieg.
Publiziert: vor 16 Minuten
|
Aktualisiert: vor 5 Minuten
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