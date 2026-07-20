DE
FR
Abonnieren

Spanier wollten schon feiern
Skurriler Moment von Trump und Infantino bei Pokalübergabe

US-Präsident Donald Trump und Fifa-Präsident Gianni Infantino sorgen bei der Pokalübergabe für einen skurrilen Moment.
Publiziert: 01:01 Uhr
Kommentieren
Fussball-WM 2026
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen