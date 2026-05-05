Diverse Nati-Stars fehlen im Rekord-Album von Panini

48 Teams, 980 Sticker, 112 Seiten und sieben Bildchen pro Päckchen – das neue Panini-Album stellt in allen Belangen einen neuen Rekord auf. Pro Team sind 18 Spieler dabei, bei der Schweiz fehlen einige bekannte Namen.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Panini-Verkauf startet in der Schweiz am Donnerstag mit Rekordausgabe «United 2026»

Zum Album gehören 980 Sticker, pro Päckchen jetzt sieben statt fünf

Diverse Nati-Spieler sind nicht im Schweizer Team im Panini-Heft

Cédric Heeb Redaktor Sport

Der Sammelspass geht wieder los: Am Donnerstag startet in der Schweiz der Verkauf der legendären und beliebten Panini-Bildli. 980 Sticker auf 112 Seiten gibt es in der Rekordausgabe, erstmals sind in einem Päckchen sieben statt fünf davon enthalten. Dadurch enthält auch die 100er-Box 700 statt 500 Sticker.

Hierzulande gibt es erneut eine Spezialedition, die den Namen «United 2026» trägt. Ein Unterschied liegt beispielsweise bei den Stickern, die auf dickerem Papier gedruckt sind als jene der internationalen Version. Blick hat bereits vorab Einblick ins Album und in die Sticker erhalten.

Das Albumcover glänzt, genauso die Spezial-Sticker wie der WM-Pokal und die Verbandswappen-Bildli auf goldenem Hintergrund. Stadien-Sticker gibt es dafür keine. Am Schluss des Albums gibts dafür erneut historische WM-Momente als Bildli. Pro Team sind 20 Sticker zu sammeln, neben dem Wappen gibts ein Mannschaftsbild und 18 Spieler. Da stellt sich die Frage: Welche Schweizer haben es ins Album geschafft – und welche nicht?

Tor

Anders als beispielsweise bei den Deutschen, wo nur der verletzte Marc-André ter Stegen und nicht Oliver Baumann, der zuletzt das DFB-Tor gehütet hat, als Goalie aufgelistet ist, sind bei den Schweizern Gregor Kobel und Yvon Mvogo im Album dabei. Was auffällt: Die Schweiz ist eine von 17 Nationen, die zwei Torhüter im Panini-Team haben, die anderen 31 dagegen nur einen.

Auf Blick-Nachfrage erklärt Panini, dass verschiedene Faktoren eine Rolle spielen: Bedeutung und Bekanntheit des Spielers, Quali-Statistiken, Interesse der Sammler, der Karriereverlauf und Leistungs- und Entwicklungspotenzial. «Dann besprechen wir unseren Vorschlag mit den Verbänden und versuchen, die bestmögliche Auswahl zu treffen.»

Verteidigung

In der Abwehr sind Manuel Akanji, Nico Elvedi, Ricardo Rodriguez, Aurèle Amenda und Silvan Widmer dabei. Andere Defensivakteure wie Miro Muheim, Eray Cömert oder Luca Jaquez fehlen dagegen.

Mittelfeld

Der erste Mittelfeldspieler, der aufgeführt ist, ist Granit Xhaka. Danach folgen Denis Zakaria, Remo Freuler, Fabian Rieder, Ardon Jashari, Johan Manzambi und Michel Aebischer. Vergebens sucht man dagegen Spieler wie Djibril Sow, Vincent Sierro, Joël Monteiro oder Alvyn Sanches.

Sturm

Aus der Offensivreihe der Nati sind vier Spieler im WM-Album: Breel Embolo, Ruben Vargas, Dan Ndoye (Schweizer Kampagnenpartner von Panini) und Zeki Amdouni, der aufgrund seines Kreuzbandrisses seit Sommer 2025 nicht mehr bei der Nati war. Andere Stürmer wie Noah Okafor oder Cedric Itten fehlen.

Viele grosse Namen nicht im Panini-Heft

Auch bei anderen Nationen fehlen diverse bekannte Namen. Auf der Seite Brasiliens sucht man beispielsweise Neymar vergebens. Allerdings war er auch seit 2023 nicht mehr Teil der Seleçao. Bei den Deutschen fehlt Deniz Undav, um den es zuletzt immer wieder Schlagzeilen gab.

Barça-Juwel Gavi und Arsenal-Keeper David Raya haben es bei den Spaniern nicht ins Line-up geschafft und bei den Franzosen fehlen ManCity-Künstler Rayan Cherki und Inter-Knipser Marcus Thuram. Allerdings: Bei Ländern wie Spanien und Frankreich nur 18 Spieler auszusuchen, ist auch keine leichte Aufgabe.

Die Preisempfehlung der italienischen Firma liegt bei 1,50 Franken pro Päckchen. Hat man Glück und erwischt keine Doppelten, sind mindestens 140 Stickertüten nötig um das Album zu füllen – was einem Preis von 210 Franken entspricht. Die Verkaufsstellen können die Preise aber auch tiefer ansetzen, dass man allerdings keine Doppelten auspackt, ist fast unmöglich.