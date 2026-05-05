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So viele Sticker wie noch nie
Diverse Nati-Stars fehlen im Rekord-Album von Panini

48 Teams, 980 Sticker, 112 Seiten und sieben Bildchen pro Päckchen – das neue Panini-Album stellt in allen Belangen einen neuen Rekord auf. Pro Team sind 18 Spieler dabei, bei der Schweiz fehlen einige bekannte Namen.
Publiziert: 05.05.2026 um 20:09 Uhr
|
Aktualisiert: 10:26 Uhr
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1/8
So sehen die Schweizer Sticker im Panini-Album 2026 aus.
Foto: Panini

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Panini-Verkauf startet in der Schweiz am Donnerstag mit Rekordausgabe «United 2026»
  • Zum Album gehören 980 Sticker, pro Päckchen jetzt sieben statt fünf
  • Diverse Nati-Spieler sind nicht im Schweizer Team im Panini-Heft
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Cédric HeebRedaktor Sport

Der Sammelspass geht wieder los: Am Donnerstag startet in der Schweiz der Verkauf der legendären und beliebten Panini-Bildli. 980 Sticker auf 112 Seiten gibt es in der Rekordausgabe, erstmals sind in einem Päckchen sieben statt fünf davon enthalten. Dadurch enthält auch die 100er-Box 700 statt 500 Sticker.

Hierzulande gibt es erneut eine Spezialedition, die den Namen «United 2026» trägt. Ein Unterschied liegt beispielsweise bei den Stickern, die auf dickerem Papier gedruckt sind als jene der internationalen Version. Blick hat bereits vorab Einblick ins Album und in die Sticker erhalten.

Das Albumcover glänzt, genauso die Spezial-Sticker wie der WM-Pokal und die Verbandswappen-Bildli auf goldenem Hintergrund. Stadien-Sticker gibt es dafür keine. Am Schluss des Albums gibts dafür erneut historische WM-Momente als Bildli. Pro Team sind 20 Sticker zu sammeln, neben dem Wappen gibts ein Mannschaftsbild und 18 Spieler. Da stellt sich die Frage: Welche Schweizer haben es ins Album geschafft – und welche nicht?

Tor

Anders als beispielsweise bei den Deutschen, wo nur der verletzte Marc-André ter Stegen und nicht Oliver Baumann, der zuletzt das DFB-Tor gehütet hat, als Goalie aufgelistet ist, sind bei den Schweizern Gregor Kobel und Yvon Mvogo im Album dabei. Was auffällt: Die Schweiz ist eine von 17 Nationen, die zwei Torhüter im Panini-Team haben, die anderen 31 dagegen nur einen.

Auf Blick-Nachfrage erklärt Panini, dass verschiedene Faktoren eine Rolle spielen: Bedeutung und Bekanntheit des Spielers, Quali-Statistiken, Interesse der Sammler, der Karriereverlauf und Leistungs- und Entwicklungspotenzial. «Dann besprechen wir unseren Vorschlag mit den Verbänden und versuchen, die bestmögliche Auswahl zu treffen.»

Verteidigung

In der Abwehr sind Manuel Akanji, Nico Elvedi, Ricardo Rodriguez, Aurèle Amenda und Silvan Widmer dabei. Andere Defensivakteure wie Miro Muheim, Eray Cömert oder Luca Jaquez fehlen dagegen.

Mittelfeld

Der erste Mittelfeldspieler, der aufgeführt ist, ist Granit Xhaka. Danach folgen Denis Zakaria, Remo Freuler, Fabian Rieder, Ardon Jashari, Johan Manzambi und Michel Aebischer. Vergebens sucht man dagegen Spieler wie Djibril Sow, Vincent Sierro, Joël Monteiro oder Alvyn Sanches.

Sturm

Aus der Offensivreihe der Nati sind vier Spieler im WM-Album: Breel Embolo, Ruben Vargas, Dan Ndoye (Schweizer Kampagnenpartner von Panini) und Zeki Amdouni, der aufgrund seines Kreuzbandrisses seit Sommer 2025 nicht mehr bei der Nati war. Andere Stürmer wie Noah Okafor oder Cedric Itten fehlen.

Viele grosse Namen nicht im Panini-Heft

Auch bei anderen Nationen fehlen diverse bekannte Namen. Auf der Seite Brasiliens sucht man beispielsweise Neymar vergebens. Allerdings war er auch seit 2023 nicht mehr Teil der Seleçao. Bei den Deutschen fehlt Deniz Undav, um den es zuletzt immer wieder Schlagzeilen gab.

Barça-Juwel Gavi und Arsenal-Keeper David Raya haben es bei den Spaniern nicht ins Line-up geschafft und bei den Franzosen fehlen ManCity-Künstler Rayan Cherki und Inter-Knipser Marcus Thuram. Allerdings: Bei Ländern wie Spanien und Frankreich nur 18 Spieler auszusuchen, ist auch keine leichte Aufgabe.

Die Preisempfehlung der italienischen Firma liegt bei 1,50 Franken pro Päckchen. Hat man Glück und erwischt keine Doppelten, sind mindestens 140 Stickertüten nötig um das Album zu füllen – was einem Preis von 210 Franken entspricht. Die Verkaufsstellen können die Preise aber auch tiefer ansetzen, dass man allerdings keine Doppelten auspackt, ist fast unmöglich.

WM 2026 Gruppe A
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Mexiko
Mexiko
0
0
0
2
Südafrika
Südafrika
0
0
0
3
Südkorea
Südkorea
0
0
0
4
Tschechien
Tschechien
0
0
0
Playoffs
Gruppe B
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Kanada
Kanada
0
0
0
2
Bosnien und Herzegowina
Bosnien und Herzegowina
0
0
0
3
Katar
Katar
0
0
0
4
Schweiz
Schweiz
0
0
0
Playoffs
Gruppe C
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Brasilien
Brasilien
0
0
0
2
Marokko
Marokko
0
0
0
3
Haiti
Haiti
0
0
0
4
Schottland
Schottland
0
0
0
Playoffs
Gruppe D
Mannschaft
SP
TD
PT
1
USA
USA
0
0
0
2
Paraguay
Paraguay
0
0
0
3
Australien
Australien
0
0
0
4
Türkei
Türkei
0
0
0
Playoffs
Gruppe E
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Deutschland
Deutschland
0
0
0
2
Curacao
Curacao
0
0
0
3
Elfenbeinküste
Elfenbeinküste
0
0
0
4
Ecuador
Ecuador
0
0
0
Playoffs
Gruppe F
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Niederlande
Niederlande
0
0
0
2
Japan
Japan
0
0
0
3
Schweden
Schweden
0
0
0
4
Tunesien
Tunesien
0
0
0
Playoffs
Gruppe G
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Belgien
Belgien
0
0
0
2
Ägypten
Ägypten
0
0
0
3
Iran
Iran
0
0
0
4
Neuseeland
Neuseeland
0
0
0
Playoffs
Gruppe H
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Spanien
Spanien
0
0
0
2
Kap Verde
Kap Verde
0
0
0
3
Saudi Arabien
Saudi Arabien
0
0
0
4
Uruguay
Uruguay
0
0
0
Playoffs
Gruppe I
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Frankreich
Frankreich
0
0
0
2
Senegal
Senegal
0
0
0
3
Irak
Irak
0
0
0
4
Norwegen
Norwegen
0
0
0
Playoffs
Gruppe J
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Argentinien
Argentinien
0
0
0
2
Algerien
Algerien
0
0
0
3
Österreich
Österreich
0
0
0
4
Jordanien
Jordanien
0
0
0
Playoffs
Gruppe K
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Portugal
Portugal
0
0
0
2
Demokratische Republik Kongo
Demokratische Republik Kongo
0
0
0
3
Usbekistan
Usbekistan
0
0
0
4
Kolumbien
Kolumbien
0
0
0
Playoffs
Gruppe L
Mannschaft
SP
TD
PT
1
England
England
0
0
0
2
Kroatien
Kroatien
0
0
0
3
Ghana
Ghana
0
0
0
4
Panama
Panama
0
0
0
Playoffs
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WM 2026
Schweiz
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