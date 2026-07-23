Die Enttäuschung in Argentinien ist nach dem verlorenen WM-Final riesig. Einige Fans wollen den Final nun gar wiederholen lassen. Im Fokus: Schiedsrichter Slavko Vincic.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Nach Argentiniens WM-Finalniederlage gegen Spanien fordern Fans eine Wiederholung des Spiels

Petition hat über 80'000 Unterschriften gesammelt

Gegen-Petition für WM-Ausschluss Argentiniens erreichte 23 Millionen Unterstützer

Gian-Andri Baumgartner Redaktor Sport

Was ist an der soeben zu Ende gegangenen WM in Nordamerika nicht über Schiedsrichterentscheide diskutiert worden – gerade in Bezug auf Argentinien. In den Augen vieler Fussballfans ist die Messi-Equipe dabei häufig bevorteilt worden.

Anders sieht man das offenbar im Land der Albiceleste selbst: Dort haben enttäuschte Fans nach dem verlorenen WM-Final gegen Spanien eine Online-Petition gestartet. Die Forderung: Die Fifa soll eine Wiederholung des Finals prüfen – wegen der «kontroversen und korrupten Leistung des Schiedsrichters, der gekauft war, um das Resultat des Spiels zu beeinflussen».

«Eine Mannschaft klar bevorzugt»

Einen konkreten Entscheid von Final-Schiri Slavko Vincic (46), der in ihren Augen völlig falsch war, nennen die Initianten nicht, verweisen aber auf «mehrere Videos in den Sozialen Medien, die Entscheide des Schiedsrichters zeigen, die klar eine Mannschaft bevorzugt haben» – gemeint ist Spanien, wie die anschliessende Forderung nach «Gerechtigkeit für Argentinien» zeigt.

Die Petition stösst auf Anklang: Bis am Donnerstagmorgen haben sie bereits über 80'000 Personen unterzeichnet.

Viel Unterstützung für Gegen-Petition

Eine beachtliche Zahl – allerdings nichts im Vergleich zu einer noch während der WM lancierten Petition, die aufgrund von Schiedsrichterentscheiden, aber auch wegen rassistischer Gesänge seiner Spieler und Fans den Ausschluss Argentiniens aus der WM verlangte. Bis zum Ende ihrer Laufzeit nach dem Final ist die Petition von über 23 Millionen Menschen unterstützt worden.

Die Fifa wird sich davon kaum beeindrucken lassen – offenbar sind Online-Initiativen aber zu einem beliebten Fan-Ventil geworden, um den Ärger über Schiedsrichterentscheide und Niederlagen abzulassen.