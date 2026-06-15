Spanien von WM-Neuling blamiert

Die WM 2026 hat ihre erste Nullnummer. Titelfavorit Spanien kommt gegen den krassen Aussenseiter Kap Verde nicht über ein Remis hinaus.

Yannick Peng Redaktor Sport-Desk

Das Spiel

Deutschland hat es am Sonntag vorgemacht, wie man einen WM-Neuling deklassiert (7:1 gegen Curaçao). Spanien kriegt es hingegen gegen Kap Verde nicht auf die Reihe. Nicht einmal ein Sieg springt für den amtierenden Europameister in Atlanta heraus. 0:0 – was für eine Schmach der «Furia Roja» gegen die «Blauen Haie»!

Die Mannschaft von Luis de la Fuente bleibt in ihrem WM-Startspiel so vieles schuldig. Zielstrebigkeit, Kreativität, offensive Durchschlagskraft – alles an diesem Tag nicht vorhanden. Nur vor der Pause können die Iberer eine Zeit lang Torgefahr kreieren. Stets bedeutet dabei Kap Verdes Goalie Vozinha Endstation. Und wenn der 40-jährige Torhüter einmal machtlos ist, rettet die Latte wie bei Ferran Torres' Abschluss.

De la Fuente bleibt deswegen nichts anderes übrig, als doch noch auf Lamine Yamal zurückzugreifen. Seit dem 22. April (Muskelfaserriss im linken Oberschenkel) hat der Barcelona-Superstar keinen Ernstkampf mehr bestritten. Der 18-Jährige soll das Unheil eines peinlichen Remis gegen den afrikanischen Inselstaat auf den letzten Drücker noch abwenden. In der 87. Minute kommt ihm auch noch der wieder genesene Nico Williams, der letztmals am 10. Mai auf dem Platz stand, zu Hilfe. Das Unterfangen scheitert.

Das gab zu reden I

Mikel Oyarzabal ist der erste Spieler seit Einführung der Datenerfassung 1966, der in einem WM-Match in den ersten 30 Minuten keinen einzigen Ballkontakt hat. Somit steht Oyarzabal sinnbildlich für die schwache spanische Offensive.

Das gab zu reden II

Ganz schön frech, was Dailon Livramento da in der 35. Minute probiert. Nachdem Spaniens Captain Rodri ein Stockfehler unterläuft, zögert Kap Verdes Nummer 19 keine Sekunde und schiesst aus der eigenen Platzhälfte den Ball in Richtung gegnerisches Tor. Livramento hofft, Unai Simon damit überraschend zu können. Nur wird der Keeper der Iberer letztlich nicht auf die Probe gestellt, da Livramento mit seinem Weitschuss das anvisierte Ziel deutlich verfehlt.

So gehts weiter

Spaniens nächster Gegner in der Gruppe H ist am kommenden Sonntag in Atlanta Saudi-Arabien. Diese Partie beginnt um 18 Uhr Schweizer Zeit. Sechs Stunden danach wird in Miami der Match zwischen Kap Verde und Uruguay angepfiffen.