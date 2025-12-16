Fifa bietet günstigere WM-Tickets für «treue Fans» an

Es ist die Reaktion des Weltfussballverbandes auf die Kritik an den hohen Preisen. Für Fans der teilnehmenden Nationen gibt es Karten für einen Festpreis von unter 50 Franken.

Seit letzten Donnerstag können sich Fussball-Fans für Tickets für die WM in den USA, Mexiko und Kanada im nächsten Sommer bewerben. Die ursprünglichen Preise sorgten dabei für Aufsehen.

Ein Blick ins Ticketportal der Fifa zeigte: Billette für das Gruppenspiel der Nati gegen Katar beginnen ab einem Preis von 111 Franken. Für die Partie gegen Kanada liegen die günstigsten Karten bei 210 Franken – eigentlich. Denn der Weltfussballverband rudert nun zurück und bietet eine neue Preiskategorie an.

Ein Teil der Tickets wird zu einem Festpreis für 60 US-Dollar (48 Franken) an die Fans der jeweils spielenden Nationen verkauft. Das Angebot gilt für sämtliche 104 Partien des Turniers – inklusive Final. «Fans können so ihre Teams auf der grössten Fussballbühne der Welt zu einem erschwinglicheren Preis begleiten», schreibt die Fifa in ihrer Mitteilung.

Das Auswahl- und Vergabeverfahren liegt in der Verantwortung der jeweiligen Verbände. Jeder Verband legt die Teilnahmebedingungen sowie das Bestellverfahren eigenständig fest und muss selbst sicherstellen, dass die Tickets «ausschliesslich an treue Fans vergeben werden, die ihre Nationalmannschaften stets begleiten».

Grosse Nachfrage

Wie die Fifa weiter schreibt, ist die weltweite Nachfrage nach Tickets riesig. In der aktuellen Verkaufsperiode der Fifa, die noch bis zum 13. Januar läuft, sind bislang 20 Millionen Bestellungen aus 200 Ländern eingegangen. Um in dieser Verkaufsperiode an Tickets zu kommen, muss man letztendlich im Losverfahren gezogen werden.

