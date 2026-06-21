Gegen Bosnien hat Cedric Itten seine ersten WM-Minuten absolviert. Drei Tage später ist sein Wechsel zum Bundesligisten Werder Bremen offiziell geworden.

Dominik Mani Redaktor Sport-Desk

Am Donnerstag gab Cedric Itten sein WM-Debüt, drei Tage später ist sein Wechsel zu Bundesligist Werder Bremen Tatsasche. Nach den turbulenten Tagen gibt der Nati-Stürmer Einblicke in seine Gefühlswelt. «Es sind richtige Highlights meiner Karriere. Bei einem so grossen Verein zu unterschreiben und zwei Tage zuvor sein WM-Debüt zu geben», fasst der Basler die vergangenen Tage zusammen. Er haben lange auf diese Ziele hingearbeitet, so Itten weiter. «Dann ist es sehr speziell, diese innerhalb so kurzer Zeit zu erreichen.» Für sein Debüt-Leibchen hat er auch schon fixe Pläne: «Das Trikot des Spiels behalte ich für mich, das wird zuhause dann eingerahmt.»

Die Nati bestreitet am Mittwoch (21 Uhr Schweizer Zeit, live bei Blick) das dritte und letzte Gruppenspiel gegen Co-Gastgeber Kanada. Je nach Resultat könnte man den ganz grossen Brocken zumindest zunächst aus dem Weg gehen. Davon will der 29-Jährige aber nichts wissen. «Wir denken nicht ans Resultat, für uns geht es ums Gewinnen und so den ersten Rang zu holen. Wir sehen dann, wer unser nächster Gegner sein wird.» Um sich optimal auf den Showdown um den Gruppensieg vorzubereiten, reisen Itten und Co. am Montag nach Vancouver, wo in der BC Arena das dritte Spiel stattfinden wird.

Was Itten über die Aussagen von Xhaka, die Stimmung im Team und seinen Wechsel zu Werder Bremen sagt, liest du im Ticker unten.

Das wars Die Pressekonferenz ist durch, Itten und die restliche Nati bestreiten jetzt eine normale Trainingseinheit. Itten über die Xhaka-Aussagen «Granit fordert am meisten von sich selber. Er will erfolgreich sein und das hat er in seinen Vereinen auch immer geschafft. Wir alle kennen Granit, er fordert viel aber das ist gut so. In den wichtigen Momenten ist er dann da und macht sein Tor. Er ist ein Top-Captain». Itten über die WM-Kampagne «Das Pre-Camp war schon speziell, aber als wir hier ankamen, war es nochmals sehr speziell. Zu sehen, wie gross die Freude bei den Leuten ist, dass die Schweizer Nati jetzt da ist, das ist schon sehr speziell. Und dann auch die Spiele in den tollen Stadien spielen, sicher ein grosses Highlight.» «An meinem freien Tag habe ich meine Familie getroffen, ich habe sie im Hotel besucht und wir haben gut gegessen zusammen und uns ausgetauscht.» Itten über die Stimmung im Team «Die Stimmung in der Mannschaft ist sehr gut. Wir wussten, dass es enorm wichtig ist, gegen Bosnien zu gewinnen, das hilft natürlich sehr. Wir verbringen auch ausserhalb des Platzes Zeit miteinander, das ist sehr toll. Die Teamzusammensetzung ist einzigartig, das hilft sehr». Itten über seinen Lauf «Es sind richtige Highlights meiner Karriere. Bei einem so grossen Verein zu unterschreiben und zwei Tage zuvor sein WM-Debüt zu geben. Ich habe lange für diese Ziele gearbeitet, dann ist sehr speziell, diese innerhalb so kurzer Zeit zu erreichen. Das Trikot des Spiels behalte ich für mich, das wird zuhause dann eingerahmt.» Itten über Kanada «Ich habe die Highlights der Kanadier bereits gesehen. Es ist ein gutes Team, das stark presst und viele Tore schiesst. Aber wir haben viel Qualität in der Mannschaft und wollen auch gewinnen. Wir denken nicht ans Resultat, für uns geht es ums Gewinnen und so den ersten Rang zu holen. Wir sehen dann, wer unser nächster Gegner sein wird.» Itten über seinen Bundesliga-Wechsel «Ich wollte den Schritt in die erste Bundesliga machen, sie haben sich schon früh um mich bemüht. Ich freue mich, es ist ein Traditionsverein, der immer noch sehr familiär ist. Der Trainer hat sich bereits im Pre-Camp in St. Gallen um mich bemüht. Danach blieb der Kontakt über die Berater bestehen. Am freien Tag nach dem ersten Spiel redete ich nochmals mit den Verantwortlichen von Werder, die in der Schweiz waren.» «Mit der Zeitverschiebung war es etwas speziell, es wurden teilweise Dinge entschieden oder entwickelten sich, da wurde ich jeweils erst am nächsten Morgen informiert.» Mit Miro Muheim, Spieler von Erzrivale HSV, habe er bereits gesprochen. «Miro meinte, wenn ich unterschreibe, reden wir kein Wort mehr miteinander. Aber wir werden siher das eint oder andere Mal gemeinsam Essen gehen in Hamburg oder Bremen», lacht der Nati-Stürmer. NBA-Besuch im Nati-Camp Yannick Niederhäuser, Schweizer im Dienst der LA Clippers, wird die Nati beim heutigen Training beobachten. Der Mann aus dem Kanton Fribourg spielt seine erste Saison in der besten Basketball-Liga der Welt. So geht es mit der Nati weiter Die Nati fliegt am Montagnachmittag (US-Zeit) nach Vancouver für das Spiel gegen Kanada. Einen Tag nach dem Duell mit Kanada reist die Nati nach San Diego zurück, egal wie das Resultat ausfallen wird. Die restliche Planung hängt davon ab, wo und ob die Nati ihre K.o.-Phase bestreiten wird. Es geht los Cedric Itten hat Platz genommen, die Pressekonferenz beginnt. Weitere Einträge laden