DE
FR
Abonnieren
So witzig reagiert Nati-Kollege Muheim auf Ittens Wechsel
1:19
Werder-Transfer während WM:So witzig reagiert Nati-Kollege Muheim auf Ittens Wechsel

Itten über WM-Debüt
«Das sind Highlights meiner Karriere»

Gegen Bosnien hat Cedric Itten seine ersten WM-Minuten absolviert. Drei Tage später ist sein Wechsel zum Bundesligisten Werder Bremen offiziell geworden.
Publiziert: vor 49 Minuten
|
Aktualisiert: vor 7 Minuten
Kommentieren
1/4
Cedric Itten erlebt turbulente Tage.
Foto: Toto Marti
Dominik_Mani_Redakteur Sport_Blick_1.jpg
Dominik ManiRedaktor Sport-Desk

Am Donnerstag gab Cedric Itten sein WM-Debüt, drei Tage später ist sein Wechsel zu Bundesligist Werder Bremen Tatsasche. Nach den turbulenten Tagen gibt der Nati-Stürmer Einblicke in seine Gefühlswelt. «Es sind richtige Highlights meiner Karriere. Bei einem so grossen Verein zu unterschreiben und zwei Tage zuvor sein WM-Debüt zu geben», fasst der Basler die vergangenen Tage zusammen. Er haben lange auf diese Ziele hingearbeitet, so Itten weiter. «Dann ist es sehr speziell, diese innerhalb so kurzer Zeit zu erreichen.» Für sein Debüt-Leibchen hat er auch schon fixe Pläne: «Das Trikot des Spiels behalte ich für mich, das wird zuhause dann eingerahmt.»

Die Nati bestreitet am Mittwoch (21 Uhr Schweizer Zeit, live bei Blick) das dritte und letzte Gruppenspiel gegen Co-Gastgeber Kanada. Je nach Resultat könnte man den ganz grossen Brocken zumindest zunächst aus dem Weg gehen. Davon will der 29-Jährige aber nichts wissen. «Wir denken nicht ans Resultat, für uns geht es ums Gewinnen und so den ersten Rang zu holen. Wir sehen dann, wer unser nächster Gegner sein wird.» Um sich optimal auf den Showdown um den Gruppensieg vorzubereiten, reisen Itten und Co. am Montag nach Vancouver, wo in der BC Arena das dritte Spiel stattfinden wird.

Was Itten über die Aussagen von Xhaka, die Stimmung im Team und seinen Wechsel zu Werder Bremen sagt, liest du im Ticker unten.

vor 19 Minuten

Das wars

Die Pressekonferenz ist durch, Itten und die restliche Nati bestreiten jetzt eine normale Trainingseinheit. 

vor 20 Minuten

Itten über die Xhaka-Aussagen

«Granit fordert am meisten von sich selber. Er will erfolgreich sein und das hat er in seinen Vereinen auch immer geschafft. Wir alle kennen Granit, er fordert viel aber das ist gut so. In den wichtigen Momenten ist er dann da und macht sein Tor. Er ist ein Top-Captain».

vor 24 Minuten

Itten über die WM-Kampagne

«Das Pre-Camp war schon speziell, aber als wir hier ankamen, war es nochmals sehr speziell. Zu sehen, wie gross die Freude bei den Leuten ist, dass die Schweizer Nati jetzt da ist, das ist schon sehr speziell. Und dann auch die Spiele in den tollen Stadien spielen, sicher ein grosses Highlight.»

«An meinem freien Tag habe ich meine Familie getroffen, ich habe sie im Hotel besucht und wir haben gut gegessen zusammen und uns ausgetauscht.»

vor 28 Minuten

Itten über die Stimmung im Team

«Die Stimmung in der Mannschaft ist sehr gut. Wir wussten, dass es enorm wichtig ist, gegen Bosnien zu gewinnen, das hilft natürlich sehr. Wir verbringen auch ausserhalb des Platzes Zeit miteinander, das ist sehr toll. Die Teamzusammensetzung ist einzigartig, das hilft sehr».

vor 30 Minuten

Itten über seinen Lauf

«Es sind richtige Highlights meiner Karriere. Bei einem so grossen Verein zu unterschreiben und zwei Tage zuvor sein WM-Debüt zu geben. Ich habe lange für diese Ziele gearbeitet, dann ist sehr speziell, diese innerhalb so kurzer Zeit zu erreichen. Das Trikot des Spiels behalte ich für mich, das wird zuhause dann eingerahmt.»

vor 35 Minuten

Itten über Kanada

«Ich habe die Highlights der Kanadier bereits gesehen. Es ist ein gutes Team, das stark presst und viele Tore schiesst. Aber wir haben viel Qualität in der Mannschaft und wollen auch gewinnen. Wir denken nicht ans Resultat, für uns geht es ums Gewinnen und so den ersten Rang zu holen. Wir sehen dann, wer unser nächster Gegner sein wird.»

vor 38 Minuten

Itten über seinen Bundesliga-Wechsel

«Ich wollte den Schritt in die erste Bundesliga machen, sie haben sich schon früh um mich bemüht. Ich freue mich, es ist ein Traditionsverein, der immer noch sehr familiär ist. Der Trainer hat sich bereits im Pre-Camp in St. Gallen um mich bemüht. Danach blieb der Kontakt über die Berater bestehen. Am freien Tag nach dem ersten Spiel redete ich nochmals mit den Verantwortlichen von Werder, die in der Schweiz waren.»

«Mit der Zeitverschiebung war es etwas speziell, es wurden teilweise Dinge entschieden oder entwickelten sich, da wurde ich jeweils erst am nächsten Morgen informiert.» 

Mit Miro Muheim, Spieler von Erzrivale HSV, habe er bereits gesprochen. «Miro meinte, wenn ich unterschreibe, reden wir kein Wort mehr miteinander. Aber wir werden siher das eint oder andere Mal gemeinsam Essen gehen in Hamburg oder Bremen», lacht der Nati-Stürmer. 

vor 42 Minuten

NBA-Besuch im Nati-Camp

Yannick Niederhäuser, Schweizer im Dienst der LA Clippers, wird die Nati beim heutigen Training beobachten. Der Mann aus dem Kanton Fribourg spielt seine erste Saison in der besten Basketball-Liga der Welt. 

vor 43 Minuten

So geht es mit der Nati weiter

Die Nati fliegt am Montagnachmittag (US-Zeit) nach Vancouver für das Spiel gegen Kanada. Einen Tag nach dem Duell mit Kanada reist die Nati nach San Diego zurück, egal wie das Resultat ausfallen wird. Die restliche Planung hängt davon ab, wo und ob die Nati ihre K.o.-Phase bestreiten wird. 

vor 45 Minuten

Es geht los

Cedric Itten hat Platz genommen, die Pressekonferenz beginnt. 

Logg dich ein für den XXL-WM-Service!
Hier gibts alle Infos im Detail.
WM 2026 Gruppe A
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Mexiko
Mexiko
2
3
6
2
Südkorea
Südkorea
2
0
3
3
Tschechien
Tschechien
2
-1
1
4
Südafrika
Südafrika
2
-2
1
K.o.-Phase
Gruppe B
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Kanada
Kanada
2
6
4
2
Schweiz
Schweiz
2
3
4
3
Bosnien und Herzegowina
Bosnien und Herzegowina
2
-3
1
4
Katar
Katar
2
-6
1
K.o.-Phase
Gruppe C
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Brasilien
Brasilien
2
3
4
2
Marokko
Marokko
2
1
4
3
Schottland
Schottland
2
0
3
4
Haiti
Haiti
2
-4
0
K.o.-Phase
Gruppe D
Mannschaft
SP
TD
PT
1
USA
USA
2
5
6
2
Australien
Australien
2
0
3
3
Paraguay
Paraguay
2
-2
3
4
Türkei
Türkei
2
-3
0
K.o.-Phase
Gruppe E
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Deutschland
Deutschland
2
7
6
2
Elfenbeinküste
Elfenbeinküste
2
0
3
3
Ecuador
Ecuador
2
-1
1
4
Curacao
Curacao
2
-6
1
K.o.-Phase
Gruppe F
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Niederlande
Niederlande
2
4
4
2
Japan
Japan
2
4
4
3
Schweden
Schweden
2
0
3
4
Tunesien
Tunesien
2
-8
0
K.o.-Phase
Gruppe G
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Neuseeland
Neuseeland
1
0
1
2
Iran
Iran
1
0
1
3
Belgien
Belgien
1
0
1
4
Ägypten
Ägypten
1
0
1
K.o.-Phase
Gruppe H
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Spanien
Spanien
3:0
2
3
4
2
Uruguay
Uruguay
1
0
1
3
Saudi Arabien
Saudi Arabien
0:3
2
-3
1
4
Kap Verde
Kap Verde
1
0
1
K.o.-Phase
Gruppe I
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Norwegen
Norwegen
1
3
3
2
Frankreich
Frankreich
1
2
3
3
Senegal
Senegal
1
-2
0
4
Irak
Irak
1
-3
0
K.o.-Phase
Gruppe J
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Argentinien
Argentinien
1
3
3
2
Österreich
Österreich
1
2
3
3
Jordanien
Jordanien
1
-2
0
4
Algerien
Algerien
1
-3
0
K.o.-Phase
Gruppe K
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Kolumbien
Kolumbien
1
2
3
2
Demokratische Republik Kongo
Demokratische Republik Kongo
1
0
1
3
Portugal
Portugal
1
0
1
4
Usbekistan
Usbekistan
1
-2
0
K.o.-Phase
Gruppe L
Mannschaft
SP
TD
PT
1
England
England
1
2
3
2
Ghana
Ghana
1
1
3
3
Panama
Panama
1
-1
0
4
Kroatien
Kroatien
1
-2
0
K.o.-Phase
In diesem Artikel erwähnt
WM 2026
WM 2026
Schweiz
Schweiz
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen
        In diesem Artikel erwähnt
        WM 2026
        WM 2026
        Schweiz
        Schweiz