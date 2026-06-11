Zwei Tage vor dem ersten WM-Spiel der Nati stellt sich Denis Zakaria den Medien. Er spricht über seine Rolle im Team, Unruhen im Umfeld und das Ziel der Schweizer.

Tobias Wedermann Fussballchef

«Unruhen?», fragt Denis Zakaria ungläubig, als er auf die Nebengeräusche rund um die Nati angesprochen wird. «Nein, es gibt keine Unruhen, die Stimmung ist sehr gut und der Fokus liegt voll auf dem ersten Spiel. Wir freuen uns sehr – es gibt eigentlich wirklich nichts Negatives», versichert der Monaco-Captain.

Mehrmals wird Zakaria gefragt, wie er seine Rolle im Team sieht. Welche Position Murat Yakin für ihn finden wird und welche Position er gerne übernehmen würde. Der 29-Jährige bleibt aber stets cool und antwortet diplomatisch: «Ich bin bereit und würde mich sehr freuen zu spielen, egal, wo der Trainer mich einsetzen möchte», so Zakaria. Kein Geheimnis ist aber, dass er das Mittelfeld bevorzugen würde. Da dieses jedoch von Granit Xhaka und Remo Freuler besetzt ist, wird es wohl auf eine Position in der Defensive hinauslaufen. Yakin testete den gebürtigen Genfer zuletzt sowohl als Innenverteidiger als auch als Rechtsverteidiger.

Während die Position von Zakaria am Samstag gegen Katar noch ein Geheimnis bleibt, ist derweil klar, welche Mission der Führungsspieler bei seiner dritten Weltmeisterschaft angehen will: «Wir haben gesagt, wir wollen die beste Schweizer Platzierung an einer WM erreichen. Ich denke, dafür gibt es keine Grenzen», so Zakaria.

Zakaria im Knicks-Fieber

Der immer gut gelaunte Romand hat am Donnerstag besonders viel Grund zum Strahlen. Zakaria hat sich vor einem Jahr in den Ferien in New York vom Knicks-Fieber anstecken lassen.

Er und Manuel Akanji würden die Knicks in San Diego lautstark anfeuern während der Spiele, die auf dem Grossbildschirm im Teamhotel geschaut werden. Der NBA-Klub aus dem Big Apple steht aktuell in den Playoff-Finals gegen Sacramento – und ist am Mittwoch mit einem spektakulären Spiel in der Serie 3:1 in Führung gegangen. Damit steht das Team vor dem ersten Meistertitel seit 53 Jahren.

Einziges Problem: Im möglichen Entscheidungsspiel am Samstagabend sitzt die Nati zeitgleich auf dem Rückflug von San Francisco. Vielleicht kann sich Zakaria dann immerhin über drei Punkte zum WM-Auftakt freuen – oder über WLAN im Flugzeug, um das Spiel seiner Knicks zu schauen.

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