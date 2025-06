Nati-Gegner in WM-Quali Kosovo jubelt dank Rrahmani-Hattrick

Albion Rrahmani und Kosovo tanken vor dem WM-Qualispiel am 5. September in Basel gegen die Schweiz weiter Selbstvertrauen. Die Mannschaft von Franco Foda bezwingt in einem Testspiel die Komoren.

Publiziert: 21:25 Uhr