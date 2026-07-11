Nati-Fangesänge am Frauenfeld Da verstummt selbst der US-Rapstar während seiner Show

Auch auf dem Openair Frauenfeld wird dem Nati-Kracher entgegengefiebert. Die Menge grölt Fangesänge der Nati, die Swae Lee im ersten Moment verstummen lassen, bevor er das Ganze später selbst feiert.