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Nati-Fangesänge am Frauenfeld
Da verstummt selbst der US-Rapstar während seiner Show

Auch auf dem Openair Frauenfeld wird dem Nati-Kracher entgegengefiebert. Die Menge grölt Fangesänge der Nati, die Swae Lee im ersten Moment verstummen lassen, bevor er das Ganze später selbst feiert.
Publiziert: vor 22 Minuten
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