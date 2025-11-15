DE
Flog Superstar Ronaldo zu Recht vom Platz?
2:51
Meier über heikle Rot-Szene:Flog Superstar Ronaldo zu Recht vom Platz?

Nach Rot gegen Irland
Ronaldo verlässt Portugal-Camp vor letztem Quali-Spiel

Anstatt seine Teamkollegen beim abschliessenden WM-Qualifikationsspiel zu unterstützen, ist Cristiano Ronaldo aus dem Camp der portugiesischen Nationalmannschaft abgereist.
Publiziert: 14:49 Uhr
Cristiano Ronaldo (r.) ist vorzeitig aus dem Portugal-Camp abgereist.
Foto: Getty Images

Darum gehts

  • Ronaldo verlässt Nationalteam nach Roter Karte und drohendem WM-Ausschluss
  • Portugal spielt ohne Ronaldo gegen Armenien für WM-Qualifikation
  • 40-jähriger Ronaldo kehrt vorzeitig zu seinem Klub Al-Nassr zurück
RMS_Portrait_531.JPG
Cédric HeebRedaktor Sport

Die Rote Karte von Cristiano Ronaldo schlug hohe Wellen. Nach seinem ersten Platzverweis in der Nationalmannschaft droht dem Superstar mehr als eine Spielsperre – unter anderem könnte er WM-Spiele verpassen.

Ronaldo fliegt für diesen Ellbogenschlag vom Platz
0:44
Dann klatscht er hämisch:Ronaldo fliegt für diesen Ellbogenschlag vom Platz

Sicher nicht dabei ist CR7 dagegen am Sonntag gegen Armenien. Also, er ist überhaupt nicht da. Denn wie die portugiesische Zeitung «A Bola» schreibt, hat der 40-Jährige das Camp des Nationalteams vorzeitig verlassen und ist zurück nach Saudi-Arabien zu seinem Klub Al-Nassr.

Seine Teamkollegen müssen beim letzten Spiel also ohne die Unterstützung ihres Captains auskommen. Gewinnt Portugal, ist das WM-Ticket sicher. Verlieren die Iberer und Ungarn bezwingt zeitgleich Irland, dann müssen sie in die Playoffs.

WM-Quali Gruppe A
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Deutschland
Deutschland
5
7
12
2
Slowakei
Slowakei
5
4
12
3
Nordirland
Nordirland
5
0
6
4
Luxemburg
Luxemburg
5
-11
0
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe B
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schweiz
Schweiz
4
9
10
2
Kosovo
Kosovo
4
-1
7
3
Slowenien
Slowenien
4
-3
3
4
Schweden
Schweden
4
-5
1
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe C
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Dänemark
Dänemark
4
11
10
2
Schottland
Schottland
4
5
10
3
Griechenland
Griechenland
4
-3
3
4
Belarus
Belarus
4
-13
0
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe D
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Frankreich
Frankreich
5
10
13
2
Island
Island
5
4
7
3
Ukraine
Ukraine
5
-3
7
4
Aserbaidschan
Aserbaidschan
5
-11
1
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe E
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Spanien
Spanien
4
15
12
2
Türkei
Türkei
4
3
9
3
Georgien
Georgien
4
-3
3
4
Bulgarien
Bulgarien
4
-15
0
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe F
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Portugal
Portugal
5
5
10
2
Ungarn
Ungarn
5
2
8
3
Irland
Irland
5
1
7
4
Armenien
Armenien
5
-8
3
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe G
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Niederlande
Niederlande
7
19
17
2
Polen
Polen
7
6
14
3
Finnland
Finnland
8
-6
10
4
Malta
Malta
7
-14
5
5
Litauen
Litauen
7
-5
3
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe H
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Österreich
Österreich
6
16
15
2
Bosnien und Herzegowina
Bosnien und Herzegowina
6
8
13
3
Rumänien
Rumänien
6
5
10
4
Zypern
Zypern
7
2
8
5
San Marino
San Marino
7
-31
0
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe I
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Norwegen
Norwegen
7
29
21
2
Italien
Italien
7
12
18
3
Israel
Israel
7
-4
9
4
Estland
Estland
8
-13
4
5
Moldawien
Moldawien
7
-24
1
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe J
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Belgien
Belgien
0:1
7
14
14
2
Nordmazedonien
Nordmazedonien
7
9
13
3
Wales
Wales
6
3
10
4
Kasachstan
Kasachstan
1:0
8
-3
10
5
Liechtenstein
Liechtenstein
6
-23
0
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe K
Mannschaft
SP
TD
PT
1
England
England
7
20
21
2
Albanien
Albanien
7
4
14
3
Serbien
Serbien
7
-2
10
4
Lettland
Lettland
7
-9
5
5
Andorra
Andorra
8
-13
1
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe L
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Kroatien
Kroatien
7
21
19
2
Tschechien
Tschechien
7
4
13
3
Färöer
Färöer
8
2
12
4
Montenegro
Montenegro
7
-8
9
5
Gibraltar
Gibraltar
7
-19
0
Qualifiziert
Playoffs
