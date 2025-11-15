Cristiano Ronaldo (r.) ist vorzeitig aus dem Portugal-Camp abgereist.
- Ronaldo verlässt Nationalteam nach Roter Karte und drohendem WM-Ausschluss
- Portugal spielt ohne Ronaldo gegen Armenien für WM-Qualifikation
- 40-jähriger Ronaldo kehrt vorzeitig zu seinem Klub Al-Nassr zurück
Cédric HeebRedaktor Sport
Die Rote Karte von Cristiano Ronaldo schlug hohe Wellen. Nach seinem ersten Platzverweis in der Nationalmannschaft droht dem Superstar mehr als eine Spielsperre – unter anderem könnte er WM-Spiele verpassen.
0:44
Dann klatscht er hämisch:Ronaldo fliegt für diesen Ellbogenschlag vom Platz
Sicher nicht dabei ist CR7 dagegen am Sonntag gegen Armenien. Also, er ist überhaupt nicht da. Denn wie die portugiesische Zeitung «A Bola» schreibt, hat der 40-Jährige das Camp des Nationalteams vorzeitig verlassen und ist zurück nach Saudi-Arabien zu seinem Klub Al-Nassr.
Seine Teamkollegen müssen beim letzten Spiel also ohne die Unterstützung ihres Captains auskommen. Gewinnt Portugal, ist das WM-Ticket sicher. Verlieren die Iberer und Ungarn bezwingt zeitgleich Irland, dann müssen sie in die Playoffs.
WM-Quali Gruppe A
Mannschaft
SP
TD
PT
1
5
7
12
2
5
4
12
3
5
0
6
4
5
-11
0
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe J
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Belgien
0:1
7
14
14
2
7
9
13
3
6
3
10
4
Kasachstan
1:0
8
-3
10
5
6
-23
0
Qualifiziert
Playoffs
