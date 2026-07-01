Jetzt bist du der Nati-Boss! Stell deine Startelf für den WM-Sechzehntelfinal gegen Algerien auf. Jetzt einloggen und direkt ab an die Taktik-Tafel.

Mario Stauber (Blick Visuals) und Stefan Meier

Für die Nati startet an der WM die heisse Phase. Im Sechzehntelfinal gegen Algerien geht es ein erstes Mal um alles oder nichts. Heisst: Die Aufstellung verzeiht keine Fehler.

Bleibt Johan Manzambi in der Startelf? Rutscht Dan Ndoye wieder ins Team? Und wer müsste dann weichen? Egal ob klassisches 4-4-2 oder riskantes Offensiv-System – mit Ndoye oder ohne: Du bestimmst das Spiel. Wähle deine Formation und klicke deine Wunsch-Spieler auf die Positionen.

Fertig? Dann teile dein Team mit deinen Freunden und vergleiche es später direkt mit der echten Aufstellung von Murat Yakin.

Zeig der Schweiz, wie viel Taktik-Fuchs in dir steckt.

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Welches ist die beliebteste Aufstellung und wer der beliebteste Spieler?

Wie haben andere Blick-Userinnen und -User aufgestellt? Wirf einen Blick auf die Statistiken rund um die Startformationen. Du erfährst weiter unten auch, welches die beliebtesten Spieler der Blick-Community sind und erhältst einen Überblick über das Kader und den Spielplan.

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