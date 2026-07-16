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Messi über Final-Einzug
«Uns hat niemand etwas geschenkt»

Lionel Messi steht mit Argentinien zum dritten Mal in einem WM-Final. Der Argentinier spricht über den Erfolg nach dem Sieg gegen England.
Publiziert: 13:33 Uhr
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