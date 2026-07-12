Meier über Embolo-Schwalbe «Ich gebe dem VAR keine Schuld, er muss eingreifen»

Drama um Breel Embolo in Kansas City: Nach einem VAR-Eingriff fliegt der Nati-Stürmer für eine Schwalbe vom Platz. Schiri-Experte Urs Meier analysiert die Szene und meint: «Ich gebe dem VAR keine Schuld, er muss eingreifen.»