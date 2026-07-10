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Lehmann kritisiert Nati stark
«Sie freuen sich mehr darauf, Messi-Trikot zu bekommen»

Jens Lehmann spricht in der WM-Sendung der «Welt» über die Viertelfinal-Duelle. Dabei lässt der Vize-Weltmeister von 2002 kein gutes Haar an der Nati und kritisiert sie stark.
Publiziert: 12:55 Uhr
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