Lehmann kritisiert Nati stark «Sie freuen sich mehr darauf, Messi-Trikot zu bekommen»

Jens Lehmann spricht in der WM-Sendung der «Welt» über die Viertelfinal-Duelle. Dabei lässt der Vize-Weltmeister von 2002 kein gutes Haar an der Nati und kritisiert sie stark.