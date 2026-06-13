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Karneval-Stimmung in New York
Brasilien-Fans fluten den Times Square

Um Mitternacht Schweizer Zeit kommt es zum Kracher Brasilien gegen Marokko in New York. Die Fans der Seleção übernehmen den Times Square und feiern dem Anpfiff entgegen.
Publiziert: 19:00 Uhr
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Aktualisiert: 19:21 Uhr
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0
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0
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0
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0
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0
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3
3
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0
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0
0
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4
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Ecuador
0
0
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Mannschaft
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TD
PT
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Niederlande
0
0
0
2
Japan
Japan
0
0
0
3
Schweden
Schweden
0
0
0
4
Tunesien
Tunesien
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SP
TD
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Belgien
Belgien
0
0
0
2
Ägypten
Ägypten
0
0
0
3
Iran
Iran
0
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0
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Neuseeland
Neuseeland
0
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Spanien
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Kap Verde
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Saudi Arabien
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0
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0
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Uruguay
Uruguay
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Frankreich
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0
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Irak
Irak
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Norwegen
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0
0
0
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Algerien
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0
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Österreich
Österreich
0
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0
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Jordanien
Jordanien
0
0
0
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TD
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Portugal
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Usbekistan
0
0
0
4
Kolumbien
Kolumbien
0
0
0
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Mannschaft
SP
TD
PT
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England
England
0
0
0
2
Kroatien
Kroatien
0
0
0
3
Ghana
Ghana
0
0
0
4
Panama
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0
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