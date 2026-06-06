Deutschland gewinnt letzten WM-Test – US-Star mit Tor des Jahres?

Das deutsche Nationalteam holt sich im letzten WM-Testspiel gegen die USA einen 2:1-Sieg. Kai Havertz und Leroy Sané treffen für die DFB-Auswahl, doch US-Star Antonee Robinson sorgt für das Tor des Abends – oder gar des Jahres?

Cédric Heeb Redaktor Sport

Ist Deutschland, der vierfache Weltmeister, bereit für die WM? Nach dem letzten Test kann man sagen: mehr oder weniger. Die DFB-Auswahl gewinnt zwar 2:1 gegen Co-Gastgeber USA, ist dabei allerdings nicht über alle Zweifel erhaben.

Zwar bringt Kai Havertz das Team von Julian Nagelsmann, das ohne Rückkehrer und Nummer 1 Manuel Neuer antreten muss, bereits in der 2. Minute in Führung. Doch so richtig vermögen die Deutschen dem Spiel nicht ihren Stempel aufdrücken. Die US-Amerikaner tauchen immer wieder vor dem Kasten von Oliver Baumann auf.

In der 37. Minute prüft dann Antonee Robinson die Beschaffenheit des Netzes im DFB-Tor. Nach einer Ecke gelangt der Ball zum Fulham-Profi, der ihn per Volley ins Tor hämmert – und sich mit dieser Rakete für das Tor des Jahres bewirbt.

Nach der Pause kippt das Spiel dann wieder auf die Seite der Deutschen, die zu mehr Offensivaktionen kommen. Eine solche vollendet Leroy Sané zum 2:1 (57.). Die vielen Wechsel in der Folge nehmen der Partie dann etwas den Fluss, wodurch vor beiden Toren nicht mehr allzu viel Gefahr entsteht. Die beste Chance hat Brenden Aaronson, der Baumann aus 20 Metern zu einer Flugparade zwingt (87.).

So reist Deutschland mit einem Sieg im Gepäck ans WM-Auftaktspiel gegen Curacao am 14. Juni in Houston, Texas (19 Uhr Schweizer Zeit). Die USA werden in der Nacht auf Samstag in Los Angeles gegen Paraguay ins Turnier eingreifen (3 Uhr).