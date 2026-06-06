Deutschland gewinnt letzten WM-Test – US-Star mit Tor des Jahres?

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Beendet
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Robinson 37'
Havertz 2'
Sane 57'
Robinson lässt US-Fans mit perfekter Direktabnahme staunen
0:34
Von Strafraumkante ins Glück:Robinson lässt US-Fans mit perfekter Direktabnahme staunen
vor 21 Minuten

90. Minute (+7)

Fazit:
Gelungene Generalprobe: Deutschland schlägt im letzten WM-Test die USA mit 2:1. Damit wird das DFB-Team die WM mit der breiten Brust von neun Siegen in Serie bestreiten. Havertz sorgte bei der ersten richtigen Aktion für einen gelungenen Start in diese Partie. Kimmichs Freistossflanke senkte sich genau auf seinen Kopf, aus kurzer Distanz nickte er ein (2.). Nach einer guten deutschen Anfangsphase wurde das US-Team mit zunehmender Dauer stärker und kam zum verdienten sowie sehenswerten Ausgleich: Antonee Robinson versenkte einen Volleyschuss aus dem Rückraum unter die Latte (37.). Nach der durchwachsenen ersten Halbzeit hatte das deutsche Team das Spiel in Durchgang zwei besser im Griff. Sanés abgefälschter Schuss nach guter Kombination brachte das DFB-Team wieder in Führung (57.). Nach dem 2:1 wechselten Nagelsmann und Pochettino zahlreich und boten so einigen Spielern nochmal die Möglichkeit sich zu zeigen. Weil damit der Spielfluss etwas verloren ging, wurde Sané, dessen Nominierung noch viel diskutiert war, also zum Matchwinner.

vor 26 Minuten
Spielende
Spielende

90. Minute (+7)

Spielende

vor 27 Minuten

90. Minute (+4)

Verteidigt die deutsche Elf bis zum Spielende konsequent, steht übrigens ein historischer Sieg bevor. Es wäre der 600. Erfolg in der langen Geschichte des DFB.

vor 27 Minuten
Gelbe Karte
Gelbe Karte

90. Minute (+2)

Gelbe Karte für Nico Schlotterbeck (Deutschland)
Neben Weah sieht auch Schlotterbeck in Folge der Rudelbildung Gelb.

vor 27 Minuten

Die Generalprobe steht an: Deutschland testet im letzten Spiel vor der WM 2026 gegen den Gastgeber USA. Anstoss im Soldier Field in Chicago ist um 13:30 Uhr Ortszeit und demnach zur Primetime (20:30 Uhr) in Deutschland.

vor 27 Minuten

Die Nationalmannschaft möchte mit Selbstvertrauen und einem guten Gefühl in die WM starten. Den ersten Schritt dafür hat die Nagelsmann-Truppe erfolgreich in Mainz gemacht: Gegen schwache Finnen gewann Deutschland deutlich mit 4:0 und schoss sich für die USA warm.

vor 27 Minuten

Einige Positionen in der Startelf sind noch stark umkämpft. Gegen Finnland hatte Baumann nur wenige Aufgaben zu erledigen, hat aber mit Sprechchören den Rückhalt der deutschen Fans gespürt. Brown und Nmecha machten ihre Aufgaben ordentlich und präsentierten sich als mögliche Startelf-Optionen. Besonders stark empfahlen sich Undav und Karl. Der Youngster verletzte sich aber im Training und fällt damit aus - ganz bitter für den 18-Jährigen und die Nationalmannschaft. Für Karl wurde Ouedraogo nachnominiert.

vor 27 Minuten

Das Spiel gegen Finnland hat aber gezeigt: Die erste Elf stellt sich keineswegs von selbst auf, das ist keine einfache Aufgabe für Bundestrainer Nagelsmann.

vor 27 Minuten

Undav und Karl sind auch schliesslich die beiden Namen, die im Vergleich zum Finnland-Spiel heute in der Startelf fehlen. Undav ist nach einer leichten Verletzung nicht für 90 Minuten verfügbar. In der Offensive kommen daher Sané und im Sturmzentrum Havertz zum Zuge.

vor 27 Minuten

Das bedeutet auch: Brown und Nmecha haben auf ihren Positionen aktuell offenbar die Nase vorne. Und Baumann hütet auch bei der Generalprobe das Tor. Dass Neuer wegen seiner anhaltenden Probleme mit der Wade auch heute nicht im Tor stehen kann, war bereits im Vorfeld klar.

Knapper Sieg in Chicago
Deutschland gewinnt letzten WM-Test – US-Star mit Tor des Jahres?

Das deutsche Nationalteam holt sich im letzten WM-Testspiel gegen die USA einen 2:1-Sieg. Kai Havertz und Leroy Sané treffen für die DFB-Auswahl, doch US-Star Antonee Robinson sorgt für das Tor des Abends – oder gar des Jahres?
Publiziert: vor 25 Minuten
|
Aktualisiert: vor 21 Minuten
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Leroy Sané (2.v.r.) entscheidet das Spiel gegen die USA mit seinem Tor zum 2:1.
Foto: Getty Images
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Cédric HeebRedaktor Sport

Ist Deutschland, der vierfache Weltmeister, bereit für die WM? Nach dem letzten Test kann man sagen: mehr oder weniger. Die DFB-Auswahl gewinnt zwar 2:1 gegen Co-Gastgeber USA, ist dabei allerdings nicht über alle Zweifel erhaben.

Zwar bringt Kai Havertz das Team von Julian Nagelsmann, das ohne Rückkehrer und Nummer 1 Manuel Neuer antreten muss, bereits in der 2. Minute in Führung. Doch so richtig vermögen die Deutschen dem Spiel nicht ihren Stempel aufdrücken. Die US-Amerikaner tauchen immer wieder vor dem Kasten von Oliver Baumann auf.

In der 37. Minute prüft dann Antonee Robinson die Beschaffenheit des Netzes im DFB-Tor. Nach einer Ecke gelangt der Ball zum Fulham-Profi, der ihn per Volley ins Tor hämmert – und sich mit dieser Rakete für das Tor des Jahres bewirbt.

Nach der Pause kippt das Spiel dann wieder auf die Seite der Deutschen, die zu mehr Offensivaktionen kommen. Eine solche vollendet Leroy Sané zum 2:1 (57.). Die vielen Wechsel in der Folge nehmen der Partie dann etwas den Fluss, wodurch vor beiden Toren nicht mehr allzu viel Gefahr entsteht. Die beste Chance hat Brenden Aaronson, der Baumann aus 20 Metern zu einer Flugparade zwingt (87.).

So reist Deutschland mit einem Sieg im Gepäck ans WM-Auftaktspiel gegen Curacao am 14. Juni in Houston, Texas (19 Uhr Schweizer Zeit). Die USA werden in der Nacht auf Samstag in Los Angeles gegen Paraguay ins Turnier eingreifen (3 Uhr).

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WM 2026 Gruppe A
Mannschaft
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TD
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1
Mexiko
Mexiko
0
0
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2
Südafrika
Südafrika
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0
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3
Südkorea
Südkorea
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Tschechien
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K.o.-Phase
Gruppe B
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Kanada
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Bosnien und Herzegowina
Bosnien und Herzegowina
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Schweiz
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K.o.-Phase
Gruppe C
Mannschaft
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Brasilien
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Marokko
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Haiti
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Schottland
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K.o.-Phase
Gruppe D
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USA
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Paraguay
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Australien
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Türkei
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K.o.-Phase
Gruppe E
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Deutschland
Deutschland
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Curacao
Curacao
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Elfenbeinküste
Elfenbeinküste
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Ecuador
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K.o.-Phase
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Mannschaft
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Niederlande
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Japan
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Schweden
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Tunesien
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K.o.-Phase
Gruppe G
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Belgien
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Ägypten
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Iran
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Neuseeland
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Gruppe H
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Spanien
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Kap Verde
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Saudi Arabien
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Uruguay
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K.o.-Phase
Gruppe I
Mannschaft
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Frankreich
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Senegal
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Irak
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Norwegen
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K.o.-Phase
Gruppe J
Mannschaft
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Argentinien
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0
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Algerien
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Österreich
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Jordanien
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K.o.-Phase
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Mannschaft
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Portugal
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0
0
0
2
Demokratische Republik Kongo
Demokratische Republik Kongo
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Usbekistan
Usbekistan
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Kolumbien
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K.o.-Phase
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England
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Kroatien
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Ghana
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Panama
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K.o.-Phase
WM 2026 Gruppe A
Mannschaft
SP
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Mexiko
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Südafrika
Südafrika
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Südkorea
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K.o.-Phase
Gruppe B
Mannschaft
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Kanada
Kanada
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Bosnien und Herzegowina
Bosnien und Herzegowina
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Katar
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Schweiz
Schweiz
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K.o.-Phase
Gruppe C
Mannschaft
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Brasilien
Brasilien
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Marokko
Marokko
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Mannschaft
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USA
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Paraguay
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K.o.-Phase
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Mannschaft
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Deutschland
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Curacao
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Elfenbeinküste
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Mannschaft
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Niederlande
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K.o.-Phase
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Mannschaft
SP
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Belgien
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Ägypten
Ägypten
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Neuseeland
Neuseeland
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Gruppe H
Mannschaft
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Spanien
Spanien
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Kap Verde
Kap Verde
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3
Saudi Arabien
Saudi Arabien
0
0
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Uruguay
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K.o.-Phase
Gruppe I
Mannschaft
SP
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Frankreich
Frankreich
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Senegal
Senegal
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3
Irak
Irak
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Norwegen
Norwegen
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Gruppe J
Mannschaft
SP
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Argentinien
Argentinien
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Algerien
Algerien
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Jordanien
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K.o.-Phase
Gruppe K
Mannschaft
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Portugal
Portugal
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Demokratische Republik Kongo
Demokratische Republik Kongo
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Usbekistan
Usbekistan
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Kolumbien
Kolumbien
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K.o.-Phase
Gruppe L
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England
England
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Kroatien
Kroatien
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Ghana
Ghana
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Panama
Panama
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0
K.o.-Phase
Die letzten Spiele
Schiedsrichter
Referee
Piero
Maza Gomez
Chile
Anstoss
Samstag
06. Juni 2026 um 20:30 Uhr
Stadion
Chicago, USA
Soldier Field
Kapazität
61'500
In diesem Artikel erwähnt
USA
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WM 2026
WM 2026
Deutschland
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