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Heikle Szenen
«Engländer sind mit einem blauen Auge davongekommen»

Im Spiel England gegen Ghana sorgten zwei Szenen für Diskussionen: ein Duell um Torhüter Jordan Pickford und eine Strafraumszene. Schiedsrichter-Experte Urs Meier sieht beide Entscheidungen letztlich als vertretbar, hätte sich jedoch ein VAR-Eingreifen gewünscht.
Publiziert: vor 54 Minuten
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Aktualisiert: vor 51 Minuten
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