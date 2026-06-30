DE
FR
Abonnieren
«Wenn der DFB nicht mehr will, darf er mir das sagen»
1:05
Nagelsmann über WM-Out:«Wenn der DFB nicht mehr will, darf er mir das sagen»

«Habt unser Land begeistert»
Deutschlands Kanzler Merz blamiert sich mit WM-Post

«Wir sind stolz auf euch», schreibt Friedrich Merz nach dem deutschen WM-Aus in einem Post auf Social Media – und sorgt damit für Kopfschütteln. Nun reagiert der Bundeskanzler.
Publiziert: vor 21 Minuten
|
Aktualisiert: vor 1 Minute
Kommentieren
1/6
Nach dem WM-Aus des deutschen Nationalteams irritiert Bundeskanzler Friedrich Merz mit einem Social-Media-Post.
Foto: imago/Kirchner-Media

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Deutschland scheidet am 29. Juni 2026 gegen Paraguay bei WM aus
  • Kanzler Merz lobt Team trotz Kritik von Medien und Politikern
  • Spiel endet 1:1 nach 120 Minuten, keine Torchancen Deutschlands
Gian–Andri_Baumgartner_Online Redaktor_Blick Ringier_3.jpg
Gian-Andri BaumgartnerRedaktor Sport

Es sind Zeilen, die nach dem unerwarteten WM-Aus der DFB-Elf nicht nur deutsche Fussball-Fans irritieren. «Auch wenn das Ausscheiden schmerzt: Was für ein Spiel, DFB-Team! Mit eurem Einsatz und Teamgeist bei dieser WM habt ihr unser Land begeistert. Wir sind stolz auf euch», schreibt Bundeskanzler Friedrich Merz (70) kurz nach Spielende in den sozialen Medien.

Externe Inhalte
Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar.

Es ist eine etwas eigentümliche Einschätzung einer Partie, in der sich Deutschland gegen den krassen Aussenseiter Paraguay über 120 Minuten kaum Torchancen herausspielt. Entsprechend fragen zahlreiche Social-Media-User, welches Spiel Merz denn gesehen habe – oder werfen ihm schlicht Realitätsverweigerung vor.

Dieses Video postet Influencer Finn kurz nach dem Debakel
0:09
Deutschland ist raus:Dieses Video postet Finn kurz nach dem Debakel

«Kanzler, das stimmt einfach nicht!»

Auch Akteure aus Politik und Medien wissen wenig mit Merz' Worten anzufangen. FDP-Politikerin Marie-Agnes Strack-Zimmermann etwa schreibt: «Ich weiss gar nicht, was schlimmer war. Das Spiel oder diese Analyse.» Und die «Welt» kommentiert: «Er ist im Schönreden noch schlimmer als Julian Nagelsmann.»

Besonders laut wird die «Bild»: «Kanzler, das stimmt einfach nicht!!! Zweitklassigkeit akzeptiere ich nicht. Ich bin nicht stolz. Ich bin sauer. Ich bin enttäuscht. Ich bin wütend!», scheint Chefredaktorin Marion Horn Merz regelrecht anzuschreien.

Auf die vielen Rückmeldungen hat Merz am Dienstag mit einem weiteren Post reagiert: «Erfolge feiern wir gemeinsam. Und in der Niederlage stehen wir zusammen. Das macht uns stark. Wer den Adler auf der Brust trägt, hat unseren Rückhalt verdient und nicht unseren Spott.» Von seiner grundsätzlichen Aussage rückt der CDU-Kanzler also nicht ab.

«Das passiert, wenn kein Fussballverstand da ist»
1:01
Urs Meier kritisiert VAR:«Passiert, wenn kein Fussballverstand da ist»
Logg dich ein für den XXL-WM-Service!
Hier gibts alle Infos im Detail.
WM 2026 Gruppe A
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Mexiko
Mexiko
3
6
9
2
Südafrika
Südafrika
3
-1
4
3
Südkorea
Südkorea
3
-1
3
4
Tschechien
Tschechien
3
-4
1
K.o.-Phase
Gruppe B
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schweiz
Schweiz
3
4
7
2
Kanada
Kanada
3
5
4
3
Bosnien und Herzegowina
Bosnien und Herzegowina
3
-1
4
4
Katar
Katar
3
-8
1
K.o.-Phase
Gruppe C
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Brasilien
Brasilien
3
6
7
2
Marokko
Marokko
3
3
7
3
Schottland
Schottland
3
-3
3
4
Haiti
Haiti
3
-6
0
K.o.-Phase
Gruppe D
Mannschaft
SP
TD
PT
1
USA
USA
3
4
6
2
Australien
Australien
3
0
4
3
Paraguay
Paraguay
3
-2
4
4
Türkei
Türkei
3
-2
3
K.o.-Phase
Gruppe E
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Deutschland
Deutschland
3
6
6
2
Elfenbeinküste
Elfenbeinküste
3
2
6
3
Ecuador
Ecuador
3
0
4
4
Curacao
Curacao
3
-8
1
K.o.-Phase
Gruppe F
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Niederlande
Niederlande
3
6
7
2
Japan
Japan
3
4
5
3
Schweden
Schweden
3
0
4
4
Tunesien
Tunesien
3
-10
0
K.o.-Phase
Gruppe G
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Belgien
Belgien
3
4
5
2
Ägypten
Ägypten
3
2
5
3
Iran
Iran
3
0
3
4
Neuseeland
Neuseeland
3
-6
1
K.o.-Phase
Gruppe H
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Spanien
Spanien
3
5
7
2
Kap Verde
Kap Verde
3
0
3
3
Uruguay
Uruguay
3
-1
2
4
Saudi Arabien
Saudi Arabien
3
-4
2
K.o.-Phase
Gruppe I
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Frankreich
Frankreich
3
8
9
2
Norwegen
Norwegen
3
1
6
3
Senegal
Senegal
3
2
3
4
Irak
Irak
3
-11
0
K.o.-Phase
Gruppe J
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Argentinien
Argentinien
3
7
9
2
Österreich
Österreich
3
0
4
3
Algerien
Algerien
3
-2
4
4
Jordanien
Jordanien
3
-5
0
K.o.-Phase
Gruppe K
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Kolumbien
Kolumbien
3
3
7
2
Portugal
Portugal
3
5
5
3
Demokratische Republik Kongo
Demokratische Republik Kongo
3
1
4
4
Usbekistan
Usbekistan
3
-9
0
K.o.-Phase
Gruppe L
Mannschaft
SP
TD
PT
1
England
England
3
4
7
2
Kroatien
Kroatien
3
0
6
3
Ghana
Ghana
3
0
4
4
Panama
Panama
3
-4
0
K.o.-Phase
In diesem Artikel erwähnt
WM 2026
WM 2026
Deutschland
Deutschland
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen
        In diesem Artikel erwähnt
        WM 2026
        WM 2026
        Deutschland
        Deutschland