Darum gehts
- Deutschland scheidet am 29. Juni 2026 gegen Paraguay bei WM aus
- Kanzler Merz lobt Team trotz Kritik von Medien und Politikern
- Spiel endet 1:1 nach 120 Minuten, keine Torchancen Deutschlands
Es sind Zeilen, die nach dem unerwarteten WM-Aus der DFB-Elf nicht nur deutsche Fussball-Fans irritieren. «Auch wenn das Ausscheiden schmerzt: Was für ein Spiel, DFB-Team! Mit eurem Einsatz und Teamgeist bei dieser WM habt ihr unser Land begeistert. Wir sind stolz auf euch», schreibt Bundeskanzler Friedrich Merz (70) kurz nach Spielende in den sozialen Medien.
Es ist eine etwas eigentümliche Einschätzung einer Partie, in der sich Deutschland gegen den krassen Aussenseiter Paraguay über 120 Minuten kaum Torchancen herausspielt. Entsprechend fragen zahlreiche Social-Media-User, welches Spiel Merz denn gesehen habe – oder werfen ihm schlicht Realitätsverweigerung vor.
«Kanzler, das stimmt einfach nicht!»
Auch Akteure aus Politik und Medien wissen wenig mit Merz' Worten anzufangen. FDP-Politikerin Marie-Agnes Strack-Zimmermann etwa schreibt: «Ich weiss gar nicht, was schlimmer war. Das Spiel oder diese Analyse.» Und die «Welt» kommentiert: «Er ist im Schönreden noch schlimmer als Julian Nagelsmann.»
Besonders laut wird die «Bild»: «Kanzler, das stimmt einfach nicht!!! Zweitklassigkeit akzeptiere ich nicht. Ich bin nicht stolz. Ich bin sauer. Ich bin enttäuscht. Ich bin wütend!», scheint Chefredaktorin Marion Horn Merz regelrecht anzuschreien.
Auf die vielen Rückmeldungen hat Merz am Dienstag mit einem weiteren Post reagiert: «Erfolge feiern wir gemeinsam. Und in der Niederlage stehen wir zusammen. Das macht uns stark. Wer den Adler auf der Brust trägt, hat unseren Rückhalt verdient und nicht unseren Spott.» Von seiner grundsätzlichen Aussage rückt der CDU-Kanzler also nicht ab.
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Mannschaft
SP
TD
PT
1
Mexiko
3
6
9
2
Südafrika
3
-1
4
3
Südkorea
3
-1
3
4
Tschechien
3
-4
1
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schweiz
3
4
7
2
Kanada
3
5
4
3
Bosnien und Herzegowina
3
-1
4
4
Katar
3
-8
1
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Brasilien
3
6
7
2
Marokko
3
3
7
3
Schottland
3
-3
3
4
Haiti
3
-6
0
Mannschaft
SP
TD
PT
1
USA
3
4
6
2
Australien
3
0
4
3
Paraguay
3
-2
4
4
Türkei
3
-2
3
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Deutschland
3
6
6
2
Elfenbeinküste
3
2
6
3
Ecuador
3
0
4
4
Curacao
3
-8
1
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Niederlande
3
6
7
2
Japan
3
4
5
3
Schweden
3
0
4
4
Tunesien
3
-10
0
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Belgien
3
4
5
2
Ägypten
3
2
5
3
Iran
3
0
3
4
Neuseeland
3
-6
1
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Spanien
3
5
7
2
Kap Verde
3
0
3
3
Uruguay
3
-1
2
4
Saudi Arabien
3
-4
2
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Frankreich
3
8
9
2
Norwegen
3
1
6
3
Senegal
3
2
3
4
Irak
3
-11
0
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Argentinien
3
7
9
2
Österreich
3
0
4
3
Algerien
3
-2
4
4
Jordanien
3
-5
0
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Kolumbien
3
3
7
2
Portugal
3
5
5
3
Demokratische Republik Kongo
3
1
4
4
Usbekistan
3
-9
0
Mannschaft
SP
TD
PT
1
England
3
4
7
2
Kroatien
3
0
6
3
Ghana
3
0
4
4
Panama
3
-4
0