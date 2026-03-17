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Gespräche mit Fifa
Iran hofft auf Spielverlegung nach Mexiko

Die Fifa bespricht sich mit Iran wegen der Planung der nächsten WM. Iran hat wegen des Kriegs im Nahen Osten einen Antrag auf Verlegung der Spiele eingereicht.
Publiziert: 17:38 Uhr
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Iran fordert, alle WM-Partien in Mexiko auszutragen.
Foto: IMAGO

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Iran beantragt WM-Spielverlegung von USA nach Mexiko wegen Spannungen
  • Trump garantiert keine Sicherheit für Irans Team, Donyamali besorgt
  • WM-Spielplan seit 6. Dezember 2025 bekannt, Fifa lehnt Änderungen ab
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Julian SigristRedaktor Sport

Vor wenigen Tagen reichte der iranische Sportminister Ahmad Donyamali bei der Fifa einen Antrag ein, um alle Partien der iranischen Nationalmannschaft an der WM im Sommer nach Mexiko zu verlegen. Laut dem ursprünglichen Spielplan würden aktuell alle drei Gruppenspiele in den USA stattfinden.

Aufgrund des Kriegs zwischen den USA, Israel und Iran fordert der Iran jedoch, die drei Partien gegen Belgien, Neuseeland und Ägypten in Mexiko austragen zu lassen. «Ich hoffe, es werden Bedingungen geschaffen, die es unseren Jungs doch noch ermöglichen, an der Weltmeisterschaft teilzunehmen», so Donyamali.

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Mehdi Taj, Präsident des iranischen Fussballverbands, erklärte auf X: «Da Trump ausdrücklich erklärte, die Sicherheit der iranischen Nationalmannschaft nicht gewährleisten zu können, werden wir sicher nicht nach Amerika reisen. Wir verhandeln derzeit mit der Fifa über die Austragung der Spiele der iranischen Nationalmannschaft bei der Weltmeisterschaft in Mexiko.»

Die Fifa erklärt nun auf Blick-Anfrage ebenfalls, dass man sich in regelmässigem Kontakt mit Iran – genau wie mit allen anderen teilnehmenden Mitgliedsverbänden – befinde, um die Planung der WM zu besprechen. Gleichzeitig stellt der Weltfussballverband aber klar: «Die Fifa freut sich darauf, dass alle teilnehmenden Mannschaften gemäss dem am 6. Dezember 2025 bekannt gegebenen Spielplan antreten werden.»

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WM-Quali Gruppe A
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Deutschland
Deutschland
6
13
15
2
Slowakei
Slowakei
6
-2
12
3
Nordirland
Nordirland
6
1
9
4
Luxemburg
Luxemburg
6
-12
0
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe B
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schweiz
Schweiz
6
12
14
2
Kosovo
Kosovo
6
1
11
3
Slowenien
Slowenien
6
-5
4
4
Schweden
Schweden
6
-8
2
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe C
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schottland
Schottland
6
6
13
2
Dänemark
Dänemark
6
9
11
3
Griechenland
Griechenland
6
-2
7
4
Belarus
Belarus
6
-13
2
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe D
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Frankreich
Frankreich
6
12
16
2
Ukraine
Ukraine
6
-1
10
3
Island
Island
6
2
7
4
Aserbaidschan
Aserbaidschan
6
-13
1
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe E
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Spanien
Spanien
6
19
16
2
Türkei
Türkei
6
5
13
3
Georgien
Georgien
6
-8
3
4
Bulgarien
Bulgarien
6
-16
3
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe F
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Portugal
Portugal
6
13
13
2
Irland
Irland
6
2
10
3
Ungarn
Ungarn
6
1
8
4
Armenien
Armenien
6
-16
3
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe G
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Niederlande
Niederlande
8
23
20
2
Polen
Polen
8
7
17
3
Finnland
Finnland
8
-6
10
4
Malta
Malta
8
-15
5
5
Litauen
Litauen
8
-9
3
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe H
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Österreich
Österreich
8
18
19
2
Bosnien und Herzegowina
Bosnien und Herzegowina
8
10
17
3
Rumänien
Rumänien
8
9
13
4
Zypern
Zypern
8
0
8
5
San Marino
San Marino
8
-37
0
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe I
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Norwegen
Norwegen
8
32
24
2
Italien
Italien
8
9
18
3
Israel
Israel
8
-1
12
4
Estland
Estland
8
-13
4
5
Moldawien
Moldawien
8
-27
1
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe J
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Belgien
Belgien
8
22
18
2
Wales
Wales
8
10
16
3
Nordmazedonien
Nordmazedonien
8
3
13
4
Kasachstan
Kasachstan
8
-4
8
5
Liechtenstein
Liechtenstein
8
-31
0
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe K
Mannschaft
SP
TD
PT
1
England
England
8
22
24
2
Albanien
Albanien
8
2
14
3
Serbien
Serbien
8
-1
13
4
Lettland
Lettland
8
-10
5
5
Andorra
Andorra
8
-13
1
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe L
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Kroatien
Kroatien
8
22
22
2
Tschechien
Tschechien
8
10
16
3
Färöer
Färöer
8
2
12
4
Montenegro
Montenegro
8
-9
9
5
Gibraltar
Gibraltar
8
-25
0
Qualifiziert
Playoffs
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