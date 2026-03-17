Die Fifa bespricht sich mit Iran wegen der Planung der nächsten WM. Iran hat wegen des Kriegs im Nahen Osten einen Antrag auf Verlegung der Spiele eingereicht.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Iran beantragt WM-Spielverlegung von USA nach Mexiko wegen Spannungen

Trump garantiert keine Sicherheit für Irans Team, Donyamali besorgt

WM-Spielplan seit 6. Dezember 2025 bekannt, Fifa lehnt Änderungen ab War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Julian Sigrist Redaktor Sport

Vor wenigen Tagen reichte der iranische Sportminister Ahmad Donyamali bei der Fifa einen Antrag ein, um alle Partien der iranischen Nationalmannschaft an der WM im Sommer nach Mexiko zu verlegen. Laut dem ursprünglichen Spielplan würden aktuell alle drei Gruppenspiele in den USA stattfinden.

Aufgrund des Kriegs zwischen den USA, Israel und Iran fordert der Iran jedoch, die drei Partien gegen Belgien, Neuseeland und Ägypten in Mexiko austragen zu lassen. «Ich hoffe, es werden Bedingungen geschaffen, die es unseren Jungs doch noch ermöglichen, an der Weltmeisterschaft teilzunehmen», so Donyamali.

Mehdi Taj, Präsident des iranischen Fussballverbands, erklärte auf X: «Da Trump ausdrücklich erklärte, die Sicherheit der iranischen Nationalmannschaft nicht gewährleisten zu können, werden wir sicher nicht nach Amerika reisen. Wir verhandeln derzeit mit der Fifa über die Austragung der Spiele der iranischen Nationalmannschaft bei der Weltmeisterschaft in Mexiko.»

Die Fifa erklärt nun auf Blick-Anfrage ebenfalls, dass man sich in regelmässigem Kontakt mit Iran – genau wie mit allen anderen teilnehmenden Mitgliedsverbänden – befinde, um die Planung der WM zu besprechen. Gleichzeitig stellt der Weltfussballverband aber klar: «Die Fifa freut sich darauf, dass alle teilnehmenden Mannschaften gemäss dem am 6. Dezember 2025 bekannt gegebenen Spielplan antreten werden.»

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