Felix Bingesser Reporter Sport

In rund 80 Tagen geht der Fussball wieder um die Welt. Ob es zum grossen unbeschwerten Fussballfest kommt, steht im amerikanischen Sternenbanner. Fragen gibt es zuhauf.

Erhält Donald Trump von Gianni Infantino einen zweiten Fifa-Friedenspreis? Wer füllt das Feld auf, wenn die iranische Nationalmannschaft nicht teilnehmen darf? Der FC Visp? Eine Legendenauswahl der Fifa? Spielt eigentlich beim Iran Ali Daei, der drittbeste Länderspiel-Torschütze der Welt und ehemalige Bayern-Stürmer, immer noch mit?

Wird dem verdutzten Captain des Weltmeisters bei der Siegerehrung auch ein Mäntelchen (katarisch: Bischt) umgelegt? Oder stülpt ihm Trump eine Mütze der Maga-Bewegung auf den Kopf?

War der ermordete mexikanische Drogenboss «El Mencho» bei der WM 1994 in den USA schon der Lieferant von Diego Maradona? Explodieren auch in Mexiko die Kosten für die Sicherheit in Milliardenhöhe wie in den USA?

Kann ich als WM-Tourist meinen eigenen Rasierapparat mitbringen oder muss ich den verzollen? Ist der «Sturm» auf das Capitol der einzige Fussballbegriff, den Donald Trump kennt?

Beteiligt sich Fifa-Boss Gianni Infantino mit seinem Jahreslohn von sechs Millionen an den Kosten der Auftritte von kolportierten Weltstars wie Andrea Bocelli, Kid Rock, Robbie Williams und der Gruppe Coldplay? Jetzt, wo ihm die Fifa in der Steueroase Zug ein Penthouse finanziert, damit die steuerliche Belastung nicht zu gross wird?

Wenn man Infantino auf den Mond schiessen möchte, wo müsste man das Ticket für ihn buchen? Im Kennedy Space Center in Cape Canaveral oder direkt bei der Nasa?

«It's amazing, Gianni!»

Wieso spannen die USA und Mexiko bei dieser WM zusammen, wenn gemäss Trump in Mexiko nur Vergewaltiger, Kriminelle und Drogendealer wohnen? Und wie glücklich ist Kanada, wenn Trump es als künftigen 51. Bundesstaat der USA bezeichnet?

Wer hat eigentlich den Begriff «Fussballfamilie» erfunden?

Wer kauft die Tickets für die Spiele von Haiti, dem Senegal oder der Elfenbeinküste, deren Fans gar nicht oder nur beschränkt in die USA einreisen dürfen? Wie viele Fussballfans haben in den letzten Tagen ihren WM-Trip storniert? Gibt es 5000-Dollar-Tickets bald für 50 Dollar? Und sehen wir auch halb leere Stadien?

Sind die Boykottforderungen in vielen Ländern nur das im Vorfeld gewohnte Säbelrasseln oder zieht das ein Land doch noch durch?

Wird Trump die «Golden Goal»-Regel wieder einführen? Wird Trump mit seinen Tweets die Aufstellung des US-Teams beeinflussen? Was, wenn der VAR Fake News verbreitet? «Fake results» und «stolen games» könnten die WM beeinflussen.

Eines ist sicher, egal wie es herauskommt. Es werden «the greatest games ever in the history of FIFA!»

«It's amazing, Gianni!»