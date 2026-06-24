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Frei über Yakins Handschrift
«Viele finden es langweilig – mir gefällt es»

Murat Yakins Handschrift könne man im Vergleich zu vielen anderen Teams an der WM sehen, sagt SRF-Experte Fabian Frei im «Forza!»-XXL. Er diskutiert bei Blick-Fussballreporter Florian Raz mit Ciriaco Sforza über den Trainer der Schweizer Nati.
Publiziert: vor 39 Minuten
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Aktualisiert: vor 33 Minuten
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