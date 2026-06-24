Public Viewings mit Zurich in der ganzen Schweiz

Deine Fussballemotionen sind uns wichtig. Deshalb laden wir alle Fussballfans zu Public Viewings in der ganzen Schweiz ein – von Aarau bis Zermatt. Zurich Schweiz bringt die Nati-Spiele auf die Grossleinwand – mit Stadion-Atmosphäre und unvergesslichen Fanmomenten. Acht Standorte, alle Gruppenspiele der Schweizer Nati und weitere Top-Partien live. Eintritt kostenlos (Ausnahme: In Winterthur wird ein Eintritt erhoben).

Auf zurich.ch verlosen wir zudem signierte Nati-Artikel!

Mit Begeisterung unterstützt Zurich Schweiz die Schweizer Fussball-Nationalteams.