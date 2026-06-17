Hallo und herzlich willkommen zum Spiel Usbekistans gegen Kolumbien! Diese beiden Teams mussten am längsten auf ihr WM-Auftaktmatch warten und beenden damit den ersten Spieltag der Gruppenphase.
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Mexiko
1
2
3
2
Südkorea
1
1
3
3
Tschechien
1
-1
0
4
Südafrika
1
-2
0
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schweiz
1
0
1
2
Kanada
1
0
1
3
Katar
1
0
1
4
Bosnien und Herzegowina
1
0
1
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schottland
1
1
3
2
Marokko
1
0
1
3
Brasilien
1
0
1
4
Haiti
1
-1
0
Mannschaft
SP
TD
PT
1
USA
1
3
3
2
Australien
1
2
3
3
Türkei
1
-2
0
4
Paraguay
1
-3
0
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Deutschland
1
6
3
2
Elfenbeinküste
1
1
3
3
Ecuador
1
-1
0
4
Curacao
1
-6
0
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schweden
1
4
3
2
Japan
1
0
1
3
Niederlande
1
0
1
4
Tunesien
1
-4
0
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Neuseeland
1
0
1
2
Iran
1
0
1
3
Belgien
1
0
1
4
Ägypten
1
0
1
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Uruguay
1
0
1
2
Saudi Arabien
1
0
1
3
Spanien
1
0
1
4
Kap Verde
1
0
1
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Norwegen
1
3
3
2
Frankreich
1
2
3
3
Senegal
1
-2
0
4
Irak
1
-3
0
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Argentinien
1:0
1
1
3
2
Österreich
0
0
0
3
Jordanien
0
0
0
4
Algerien
0:1
1
-1
0
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Portugal
0
0
0
2
Demokratische Republik Kongo
0
0
0
3
Usbekistan
0
0
0
4
Kolumbien
0
0
0
Mannschaft
SP
TD
PT
1
England
0
0
0
2
Kroatien
0
0
0
3
Ghana
0
0
0
4
Panama
0
0
0