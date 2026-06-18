DE
FR
Abonnieren
Mexiko
Mexiko
03:00
Südkorea
Südkorea
Zum Fussball-Kalender
Mexiko
Mexiko
Ab 03:00 Uhr
Vs
Südkorea
Südkorea
Worauf wettest du?
Sporttip Logo

FIFA World Cup
Mexiko - Südkorea

16.06.2026, 22:49 Uhr

Die Co-Gastgeber aus Mexiko treten ab 03:00 Uhr MEZ zu ihrem zweiten Gruppenspiel an - Gegner ist im Estadio Akron in Zapopan Südkorea.

Ende des Livetickers
WM 2026 Gruppe A
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Mexiko
Mexiko
1
2
3
2
Südkorea
Südkorea
1
1
3
3
Tschechien
Tschechien
1
-1
0
4
Südafrika
Südafrika
1
-2
0
K.o.-Phase
Gruppe B
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schweiz
Schweiz
1
0
1
2
Kanada
Kanada
1
0
1
3
Katar
Katar
1
0
1
4
Bosnien und Herzegowina
Bosnien und Herzegowina
1
0
1
K.o.-Phase
Gruppe C
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schottland
Schottland
1
1
3
2
Marokko
Marokko
1
0
1
3
Brasilien
Brasilien
1
0
1
4
Haiti
Haiti
1
-1
0
K.o.-Phase
Gruppe D
Mannschaft
SP
TD
PT
1
USA
USA
1
3
3
2
Australien
Australien
1
2
3
3
Türkei
Türkei
1
-2
0
4
Paraguay
Paraguay
1
-3
0
K.o.-Phase
Gruppe E
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Deutschland
Deutschland
1
6
3
2
Elfenbeinküste
Elfenbeinküste
1
1
3
3
Ecuador
Ecuador
1
-1
0
4
Curacao
Curacao
1
-6
0
K.o.-Phase
Gruppe F
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schweden
Schweden
1
4
3
2
Japan
Japan
1
0
1
3
Niederlande
Niederlande
1
0
1
4
Tunesien
Tunesien
1
-4
0
K.o.-Phase
Gruppe G
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Neuseeland
Neuseeland
1
0
1
2
Iran
Iran
1
0
1
3
Belgien
Belgien
1
0
1
4
Ägypten
Ägypten
1
0
1
K.o.-Phase
Gruppe H
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Uruguay
Uruguay
1
0
1
2
Saudi Arabien
Saudi Arabien
1
0
1
3
Spanien
Spanien
1
0
1
4
Kap Verde
Kap Verde
1
0
1
K.o.-Phase
Gruppe I
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Norwegen
Norwegen
1
3
3
2
Frankreich
Frankreich
1
2
3
3
Senegal
Senegal
1
-2
0
4
Irak
Irak
1
-3
0
K.o.-Phase
Gruppe J
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Argentinien
Argentinien
1
3
3
2
Österreich
Österreich
1
2
3
3
Jordanien
Jordanien
1
-2
0
4
Algerien
Algerien
1
-3
0
K.o.-Phase
Gruppe K
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Demokratische Republik Kongo
Demokratische Republik Kongo
1
0
1
2
Portugal
Portugal
1
0
1
3
Kolumbien
Kolumbien
0
0
0
4
Usbekistan
Usbekistan
0
0
0
K.o.-Phase
Gruppe L
Mannschaft
SP
TD
PT
1
England
England
1
2
3
2
Panama
Panama
0:0
1
0
1
3
Ghana
Ghana
0:0
1
0
1
4
Kroatien
Kroatien
1
-2
0
K.o.-Phase
Die letzten Spiele
Schiedsrichter
Referee
Gustavo
Tejera
Uruguay
Anstoss
Freitag
19. Juni 2026 um 03:00 Uhr
Stadion
Zapopan, Mexiko
Estadio Akron
Kapazität
45'664
In diesem Artikel erwähnt
Mexiko
Mexiko
Südkorea
Südkorea
WM 2026
WM 2026
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen
        In diesem Artikel erwähnt
        Mexiko
        Mexiko
        Südkorea
        Südkorea
        WM 2026
        WM 2026