Mannschaft
SP
TD
PT
1
Mexiko
2
3
6
2
Südkorea
2
0
3
3
Tschechien
2
-1
1
4
Südafrika
2
-2
1
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Kanada
2
6
4
2
Schweiz
2
3
4
3
Bosnien und Herzegowina
2
-3
1
4
Katar
2
-6
1
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Brasilien
2
3
4
2
Marokko
2
1
4
3
Schottland
2
0
3
4
Haiti
2
-4
0
Mannschaft
SP
TD
PT
1
USA
2
5
6
2
Australien
2
0
3
3
Paraguay
2
-2
3
4
Türkei
2
-3
0
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Deutschland
2
7
6
2
Elfenbeinküste
2
0
3
3
Ecuador
2
-1
1
4
Curacao
2
-6
1
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Niederlande
2
4
4
2
Japan
2
4
4
3
Schweden
2
0
3
4
Tunesien
2
-8
0
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Ägypten
2
2
4
2
Iran
2
0
2
3
Belgien
2
0
2
4
Neuseeland
2
-2
1
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Spanien
2
4
4
2
Uruguay
2
0
2
3
Kap Verde
2
0
2
4
Saudi Arabien
2
-4
1
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Norwegen
3:1
2
5
6
2
Frankreich
2
5
6
3
Senegal
1:3
2
-4
0
4
Irak
2
-6
0
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Argentinien
2
5
6
2
Österreich
2
0
3
3
Jordanien
1
-2
0
4
Algerien
1
-3
0
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Kolumbien
1
2
3
2
Demokratische Republik Kongo
1
0
1
3
Portugal
1
0
1
4
Usbekistan
1
-2
0
Mannschaft
SP
TD
PT
1
England
1
2
3
2
Ghana
1
1
3
3
Panama
1
-1
0
4
Kroatien
1
-2
0