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Fans über 1:3-Enttäuschung
«Wir waren besser – Argentinien hatte Schiri-Glück»

Die Schweizer Nati verliert im WM-Viertelfinal gegen Argentinien. Viele Fans schlugen sich die ganze Nacht um die Ohren und sind am nächsten Morgen bitter enttäuscht.
Publiziert: vor 26 Minuten
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