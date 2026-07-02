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Embolo kennt die Algerier
«Wir müssen ihnen die Lust am Fussball nehmen»

Die Schweizer Nati will gegen Algerien erstmals ein K.o.-Spiel an einer WM für sich entscheiden. Stürmer Breel Embolo hat eine genaue Vorstellung, wie man dem Gegner den Schneid abkaufen kann.
Publiziert: vor 26 Minuten
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Breel Embolo ist immer für einen Lacher gut.
Foto: TOTO MARTI
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Christian FinkbeinerStv. Fussballchef

Breel Embolo (29) ist eine Frohnatur. Das beweist er auch am Tag vor dem ersten K.o.-Duell der Nati an dieser WM, in dem sie in der Nacht auf Freitag im Sechzehntelfinal auf Algerien trifft. An der Pressekonferenz am Tag vor dem Spiel bringt er mit mehreren Aussagen auch die algerischen Journalisten im Raum zum Lachen.

Durchzogene Vorrunde

Nicht immer war Embolo in den letzten Wochen aber zum Lachen zumute. Wegen Esta-Problemen reiste er mit 72 Stunden Verspätung ins Base-Camp nach San Diego (USA). Und in der Vorrunde spielte er ein durchzogenes Turnier.

Eine gute erste Halbzeit gegen Katar (1:1) mit dem verwandelten Penalty zum 1:0, eine lange ungenügende Leistung gegen Bosnien und Herzegowina (2:1), wo Embolo aber die Rote Karte herausholt und das 2:0 vorlegt. Und ein weiterer Assist gegen Kanada (2:1), nachdem er in der ersten Halbzeit zwei Riesenchancen vergeben hat.

Der in Kamerun geborene Basler gehört, obwohl er noch nicht 30 ist, zu den Routiniers in dieser Nati. Auch deswegen gehört er mit Granit Xhaka und Manuel Akanji zum Captain-Team. Nur Xhaka, Ricardo Rodriguez und Remo Freuler haben mehr Länderspiele bestritten als er. Sein Debüt gab er im März 2015 unter Vladimir Petkovic gegen die USA (1:1). Inzwischen sind 88 Länderspiele dazugekommen, in denen er insgesamt 25 Tore erzielt hat. 

Doch Embolos Wert lässt sich nicht nur in Toren und Assists messen. Dank seiner Physis ist er als Mittelstürmer unverzichtbar gefragt. Embolos körperliche Präsenz ist auch gegen Algerien gefragt. Die Mentalität des Gegners kennt Embolo aus eigener Bundesliga-Erfahrung. Bei Schalke hat er mit Nabil Bentaleb zusammengespielt, bei Gladbach mit Ramy Bensebaini.

Verlass auf die eigenen Stärken

«Sie sind sehr gute und talentierte Spieler mit Weltklasse-Anlagen», so der Rennes-Stürmer über das erste Nati-Duell mit den Nordafrikanern seit den Achtzigerjahren. Nicht umsonst sei Algerien 2019 Afrika-Meister geworden. «Wir müssen ihnen die Lust am Fussball nehmen. Wenn wir sie spielen lassen, dann wird es sehr schwierig für uns.» Die Algerier seien Zocker, aber auch launisch.

«Wir müssen unsere Stärken am Ball ausspielen. Und wir müssen effizient sein», fordert Embolo, womit sich der mit Abstand beste Torschütze in der Nati in den letzten 15 Monaten (10 Tore in den letzten 15 Spielen) auch selber in die Pflicht nimmt. In der K.o.-Phase habe es bislang mit Ausnahme des Frankreich-Spiels (3:0 gegen Schweden) sehr viele knappe Resultate gegeben. «Deswegen wird auch der mentale Faktor eine Rolle spielen. Und wer in Führung geht.»

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WM 2026 Gruppe A
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Mexiko
Mexiko
3
6
9
2
Südafrika
Südafrika
3
-1
4
3
Südkorea
Südkorea
3
-1
3
4
Tschechien
Tschechien
3
-4
1
K.o.-Phase
Gruppe B
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schweiz
Schweiz
3
4
7
2
Kanada
Kanada
3
5
4
3
Bosnien und Herzegowina
Bosnien und Herzegowina
3
-1
4
4
Katar
Katar
3
-8
1
K.o.-Phase
Gruppe C
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Brasilien
Brasilien
3
6
7
2
Marokko
Marokko
3
3
7
3
Schottland
Schottland
3
-3
3
4
Haiti
Haiti
3
-6
0
K.o.-Phase
Gruppe D
Mannschaft
SP
TD
PT
1
USA
USA
3
4
6
2
Australien
Australien
3
0
4
3
Paraguay
Paraguay
3
-2
4
4
Türkei
Türkei
3
-2
3
K.o.-Phase
Gruppe E
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Deutschland
Deutschland
3
6
6
2
Elfenbeinküste
Elfenbeinküste
3
2
6
3
Ecuador
Ecuador
3
0
4
4
Curacao
Curacao
3
-8
1
K.o.-Phase
Gruppe F
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Niederlande
Niederlande
3
6
7
2
Japan
Japan
3
4
5
3
Schweden
Schweden
3
0
4
4
Tunesien
Tunesien
3
-10
0
K.o.-Phase
Gruppe G
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Belgien
Belgien
3
4
5
2
Ägypten
Ägypten
3
2
5
3
Iran
Iran
3
0
3
4
Neuseeland
Neuseeland
3
-6
1
K.o.-Phase
Gruppe H
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Spanien
Spanien
3
5
7
2
Kap Verde
Kap Verde
3
0
3
3
Uruguay
Uruguay
3
-1
2
4
Saudi Arabien
Saudi Arabien
3
-4
2
K.o.-Phase
Gruppe I
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Frankreich
Frankreich
3
8
9
2
Norwegen
Norwegen
3
1
6
3
Senegal
Senegal
3
2
3
4
Irak
Irak
3
-11
0
K.o.-Phase
Gruppe J
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Argentinien
Argentinien
3
7
9
2
Österreich
Österreich
3
0
4
3
Algerien
Algerien
3
-2
4
4
Jordanien
Jordanien
3
-5
0
K.o.-Phase
Gruppe K
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Kolumbien
Kolumbien
3
3
7
2
Portugal
Portugal
3
5
5
3
Demokratische Republik Kongo
Demokratische Republik Kongo
3
1
4
4
Usbekistan
Usbekistan
3
-9
0
K.o.-Phase
Gruppe L
Mannschaft
SP
TD
PT
1
England
England
3
4
7
2
Kroatien
Kroatien
3
0
6
3
Ghana
Ghana
3
0
4
4
Panama
Panama
3
-4
0
K.o.-Phase
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