Die Schweizer Nati will gegen Algerien erstmals ein K.o.-Spiel an einer WM für sich entscheiden. Stürmer Breel Embolo hat eine genaue Vorstellung, wie man dem Gegner den Schneid abkaufen kann.

Christian Finkbeiner Stv. Fussballchef

Breel Embolo (29) ist eine Frohnatur. Das beweist er auch am Tag vor dem ersten K.o.-Duell der Nati an dieser WM, in dem sie in der Nacht auf Freitag im Sechzehntelfinal auf Algerien trifft. An der Pressekonferenz am Tag vor dem Spiel bringt er mit mehreren Aussagen auch die algerischen Journalisten im Raum zum Lachen.

Durchzogene Vorrunde

Nicht immer war Embolo in den letzten Wochen aber zum Lachen zumute. Wegen Esta-Problemen reiste er mit 72 Stunden Verspätung ins Base-Camp nach San Diego (USA). Und in der Vorrunde spielte er ein durchzogenes Turnier.

Eine gute erste Halbzeit gegen Katar (1:1) mit dem verwandelten Penalty zum 1:0, eine lange ungenügende Leistung gegen Bosnien und Herzegowina (2:1), wo Embolo aber die Rote Karte herausholt und das 2:0 vorlegt. Und ein weiterer Assist gegen Kanada (2:1), nachdem er in der ersten Halbzeit zwei Riesenchancen vergeben hat.

Der in Kamerun geborene Basler gehört, obwohl er noch nicht 30 ist, zu den Routiniers in dieser Nati. Auch deswegen gehört er mit Granit Xhaka und Manuel Akanji zum Captain-Team. Nur Xhaka, Ricardo Rodriguez und Remo Freuler haben mehr Länderspiele bestritten als er. Sein Debüt gab er im März 2015 unter Vladimir Petkovic gegen die USA (1:1). Inzwischen sind 88 Länderspiele dazugekommen, in denen er insgesamt 25 Tore erzielt hat.

Doch Embolos Wert lässt sich nicht nur in Toren und Assists messen. Dank seiner Physis ist er als Mittelstürmer unverzichtbar gefragt. Embolos körperliche Präsenz ist auch gegen Algerien gefragt. Die Mentalität des Gegners kennt Embolo aus eigener Bundesliga-Erfahrung. Bei Schalke hat er mit Nabil Bentaleb zusammengespielt, bei Gladbach mit Ramy Bensebaini.

Verlass auf die eigenen Stärken

«Sie sind sehr gute und talentierte Spieler mit Weltklasse-Anlagen», so der Rennes-Stürmer über das erste Nati-Duell mit den Nordafrikanern seit den Achtzigerjahren. Nicht umsonst sei Algerien 2019 Afrika-Meister geworden. «Wir müssen ihnen die Lust am Fussball nehmen. Wenn wir sie spielen lassen, dann wird es sehr schwierig für uns.» Die Algerier seien Zocker, aber auch launisch.

«Wir müssen unsere Stärken am Ball ausspielen. Und wir müssen effizient sein», fordert Embolo, womit sich der mit Abstand beste Torschütze in der Nati in den letzten 15 Monaten (10 Tore in den letzten 15 Spielen) auch selber in die Pflicht nimmt. In der K.o.-Phase habe es bislang mit Ausnahme des Frankreich-Spiels (3:0 gegen Schweden) sehr viele knappe Resultate gegeben. «Deswegen wird auch der mentale Faktor eine Rolle spielen. Und wer in Führung geht.»