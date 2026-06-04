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Elvedi über Embolo-Abwesenheit
«Breel bringt uns alle zum Lachen»

Nati-Verteidiger Nico Elvedi spricht an der Pressekonferenz über das Fehlen von Teamkollege Breel Embolo.
Publiziert: 18:48 Uhr
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