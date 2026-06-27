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Céline Widmer (Kolumne in der Schweizer Illustrierten)

Mit dem zweiten WM-Spiel der Schweizer Nati gegen Bosnien und Herzegowina hat die Weltmeisterschaft für unsere Familie so richtig begonnen. Ich bin gemeinsam mit unseren Töchtern Alissa und Zoé vor ein paar Tagen in Los Angeles angekommen. Während wir versuchten, uns an den neuen Tagesrhythmus zu gewöhnen, bereiteten sich Silvan und das Team auf das zweite Gruppenspiel vor. Nach dem Abschlusstraining klingelte mein Telefon. Silvan war dran und verriet mir, dass die Chancen, dass er in der Startelf stehen würde, gross seien. Das hat uns alle riesig gefreut.

Artikel aus der «Schweizer Illustrierten» Dieser Artikel wurde erstmals in der «Schweizer Illustrierten» publiziert. Blick+ Nutzer haben exklusiv Zugriff im Rahmen ihres Abonnements. Weitere spannende Artikel findest du auf www.schweizer-illustrierte.ch. Dieser Artikel wurde erstmals in der «Schweizer Illustrierten» publiziert. Blick+ Nutzer haben exklusiv Zugriff im Rahmen ihres Abonnements. Weitere spannende Artikel findest du auf www.schweizer-illustrierte.ch. Mehr

Doch das war nicht die einzige gute Nachricht. Am Tag vor unserem Abflug in die Staaten hatte ich noch das Zeugnisgespräch von Alissa. Sie hat in allen Fächern die Bestnote erhalten. Als ich Silvan davon erzählte, platzte er fast vor Stolz. Genau das liebe ich an ihm. So fokussiert er auf den Fussball und seine Leistungen mit der Nati ist, so wichtig ist ihm gleichzeitig auch unsere Familie, er möchte an unserem Alltag teilhaben. Und schafft es, mich zu überraschen.

Rote Rosen zum Jahrestag

Als wir am 17. Juni, unserem Jahrestag, ins Hotelzimmer zurückkamen, stand dort ein riesiger Strauss roter Rosen. Noch mehr als die Blumen bedeutet mir etwas anderes: Wie oft er Danke sagt. Selbstverständlich kümmere ich mich aktuell um die Kinder und alles zu Hause. Trotzdem tut es gut, wenn der Partner sieht, was man alles leistet und diese Bemühungen wertschätzt.

Beim Spiel gegen Bosnien war ich deutlich nervöser als noch beim Auftakt gegen Katar. Alissa kann inzwischen fast den ganzen Text der Schweizer Nationalhymne auswendig, und so sangen wir sie vor dem Spiel gemeinsam lautstark. Während des Spiels blieben die Kids dann erstaunlich entspannt: Zoé beschäftigte sich mit einem Stickerheft, Alissa las ein Buch. Irgendwie hat mich ihre Ruhe angesteckt und ich konnte mich im Laufe des Spiels ein bisschen entspannen.

Nach dem Sieg durften wir Silvan im Stadion endlich wieder in die Arme schliessen. Die Zeit war begrenzt, aber wir wussten, dass wir ihn am nächsten Tag zum Glück wieder sehen durften. Die Spieler hatten am Nachmittag frei und wir trafen uns am Newport Beach. Es ist ein wunderschöner Ort – und für ein paar Stunden fühlte es sich tatsächlich wie Familienferien an.

Golf als Ausgleich

Am Samstag erhielten die Spieler kurzfristig nochmals Freizeit. Ich hatte ein schlechtes Gewissen, weil wir schon andere Pläne hatten. Ich hatte den Mädchen ja versprochen, die Harry-Potter-Welt in den Universal Studios zu besuchen. Während wir Hogwarts erkundeten, verbrachte Silvan Zeit auf dem Golfplatz mit Gregor Kobel. Ich merke immer wieder, wie gut ihm das tut. Er kann beim Golfen richtig gut abschalten.

Nach dem letzten Gruppenspiel gegen Kanada geht es für mich zurück in die Schweiz. Ich bin Trauzeugin bei der Hochzeit meiner Freundin Alessia und freue mich riesig darauf, einen Teil davon zu sein. Auch Silvan weiss, wie wichtig mir dieser Anlass ist, und hat natürlich kein Problem damit, dass ich für ein paar Tage abreise.

Ich werde die Zeit in der Schweiz auch nutzen, um erreichbar zu sein für meine Kundinnen und Kunden von Aloé, da ich dann wieder in der gleichen Zeitzone wie sie sein werde. Für die K.o.-Phase möchte ich aber unbedingt wieder zurück sein, um Silvan vor Ort anzufeuern.

Hinweis: Die Kolumne wurde noch vor dem Kanada-Spiel geschrieben.