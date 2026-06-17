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Buhrufe und Regimekritik
Iran will gegen protestierende Fans vorgehen

Beim WM-Auftaktspiel gegen Neuseeland in Los Angeles haben einige iranische Fans auf der Tribüne gegen das Regime protestiert. Nun hat die Justiz des Iran rechtliche Schritte angekündigt.
Publiziert: 19:23 Uhr
|
Aktualisiert: vor 28 Minuten
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Einige iranische Fans haben beim WM-Auftaktspiel gegen Neuseeland in Los Angeles während der Hymne gepfiffen.
Foto: IMAGO/ZUMA Press Wire

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Iran leitet Verfahren gegen Fans ein, die Hymne in Los Angeles ausbuhten
  • Drohung: Einfrieren von Vermögenswerten im Iran
  • 2:2 gegen Neuseeland: Fans trugen alte Flagge mit Sonne und Löwe
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Blick Sportdesk

Das Verhalten der iranischen Fans beim WM-Auftaktspiel gegen Neuseeland in Los Angeles (2:2) ist dem Regime offenbar sauer aufgestossen: Es will gegen die Anhänger vorgehen, die vor dem Spiel die Nationalhymne missachtet und ausgepfiffen haben. Dies berichtet das iranische Nachrichtenportal Nour News.

Demnach sind bereits mehrere Anhänger identifiziert und im Iran Verfahren eingeleitet worden. Den Fans droht das Einfrieren ihrer Vermögenswerte im Land, sollten die Vorwürfe bestätigt werden.

Viele iranische Fans, die beim Spiel gegen Neuseeland dabei waren, trugen das alte Flaggenmotiv mit Sonne und Löwe – ein Symbol des Widerstands gegen das Regime.

Auch betonten sie gegenüber US-Medien, dass ihre Unterstützung dem iranischen Team gilt, nicht dem Regime in Teheran – ihre Freude über die zwei Tore gegen Neuseeland war entsprechend ausgelassen. Der Vorfall wirft aber einmal mehr ein Schlaglicht darauf, wie politisch aufgeladen die Teilnahme des Iran an der WM-Endrunde in Nordamerika ist.

Dieser Artikel ist zuerst auf sportal.bg erschienen. Die bulgarische Newsplattform gehört wie Blick zum Ringier-Verlag.

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WM 2026 Gruppe A
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Mexiko
Mexiko
1
2
3
2
Südkorea
Südkorea
1
1
3
3
Tschechien
Tschechien
1
-1
0
4
Südafrika
Südafrika
1
-2
0
K.o.-Phase
Gruppe B
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schweiz
Schweiz
1
0
1
2
Kanada
Kanada
1
0
1
3
Katar
Katar
1
0
1
4
Bosnien und Herzegowina
Bosnien und Herzegowina
1
0
1
K.o.-Phase
Gruppe C
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schottland
Schottland
1
1
3
2
Marokko
Marokko
1
0
1
3
Brasilien
Brasilien
1
0
1
4
Haiti
Haiti
1
-1
0
K.o.-Phase
Gruppe D
Mannschaft
SP
TD
PT
1
USA
USA
1
3
3
2
Australien
Australien
1
2
3
3
Türkei
Türkei
1
-2
0
4
Paraguay
Paraguay
1
-3
0
K.o.-Phase
Gruppe E
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Deutschland
Deutschland
1
6
3
2
Elfenbeinküste
Elfenbeinküste
1
1
3
3
Ecuador
Ecuador
1
-1
0
4
Curacao
Curacao
1
-6
0
K.o.-Phase
Gruppe F
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schweden
Schweden
1
4
3
2
Japan
Japan
1
0
1
3
Niederlande
Niederlande
1
0
1
4
Tunesien
Tunesien
1
-4
0
K.o.-Phase
Gruppe G
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Neuseeland
Neuseeland
1
0
1
2
Iran
Iran
1
0
1
3
Belgien
Belgien
1
0
1
4
Ägypten
Ägypten
1
0
1
K.o.-Phase
Gruppe H
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Uruguay
Uruguay
1
0
1
2
Saudi Arabien
Saudi Arabien
1
0
1
3
Spanien
Spanien
1
0
1
4
Kap Verde
Kap Verde
1
0
1
K.o.-Phase
Gruppe I
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Norwegen
Norwegen
1
3
3
2
Frankreich
Frankreich
1
2
3
3
Senegal
Senegal
1
-2
0
4
Irak
Irak
1
-3
0
K.o.-Phase
Gruppe J
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Argentinien
Argentinien
1
3
3
2
Österreich
Österreich
1
2
3
3
Jordanien
Jordanien
1
-2
0
4
Algerien
Algerien
1
-3
0
K.o.-Phase
Gruppe K
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Portugal
Portugal
1:1
1
0
1
2
Demokratische Republik Kongo
Demokratische Republik Kongo
1:1
1
0
1
3
Kolumbien
Kolumbien
0
0
0
4
Usbekistan
Usbekistan
0
0
0
K.o.-Phase
Gruppe L
Mannschaft
SP
TD
PT
1
England
England
0
0
0
2
Kroatien
Kroatien
0
0
0
3
Ghana
Ghana
0
0
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Panama
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