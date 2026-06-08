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Granit Xhaka (33) schlägt nach dem schwachen Schweizer Auftritt im letzten Testspiele gegen Australien (1:1) Alarm. Doch hat der Nati-Captain recht? Blick hat sich fünf Tage vor dem Auftaktspiel gegen Katar durch die WM-Checkliste gearbeitet.

Nebengeräusch

Die verspätete Anreise von Breel Embolo, Sponsoren-Wirbel um Manuel Akanji und das kritische Wachrütteln von Granit Xhaka – nachdem die Schweizer WM-Vorbereitung lange völlig reibungslos ablief, haben sich kurz vor Turnierstart mehrere Nebenschauplätze aufgetan. Ein Grund zur Beunruhigung ist das aber kaum. In der Vergangenheit haben solche Zwischenfälle abseits des Platzes die Mannschaft sogar noch mehr zusammengeschweisst. 2021 sorgte Xhaka mit Tattoo-Termin und blonden Haaren für Wirbel, führte sein Team danach aber erstmals in ein EM-Viertelfinale. Blick-Fazit: WM-Ready.

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Startelf

Nachdem Murat Yakin vor dem Australien-Spiel angekündigt hatte, die Erkenntnisse aus der Partie erst auf sich wirken lassen zu wollen, erklärte er unmittelbar danach, dass er seine ungefähre Startelf fürs Katar-Spiel nun schon im Kopf habe. Diese Aussagen lassen vermuten, dass diese deutlich näher an jenem Team sein dürfte, dass gegen Jordanien eine richtig starke erste Hälfte abgeliefert hat. Tritt die Nati so auch im ersten WM-Spiel auf, steht einem Startsieg nichts im Weg. Blick-Fazit: WM-Ready.

Hierarchie

Dauerbrenner Ricardo Rodriguez (33) nur auf der Bank? In der Nati über ein Jahrzehnt lang ausgeschlossen. Doch in den letzten drei Testspielen vor WM-Start durfte der Linksverteidiger nur einmal von Beginn an ran – was beim Betis-Profi nicht allzu gut angekommen sein dürfte. Trotzdem ist es nicht ausgeschlossen, dass Rodriguez zum ersten Mal nicht als unumstrittener Stammspieler in ein Turnier geht. Das gilt auch für die lange gesetzten Ruben Vargas und Fabien Rieder, die zuletzt mit Verletzungen zu kämpfen hatten. Ihre Vertreter Johan Manzambi und Michel Aebischer haben ihre Chancen genutzt. Yakin wird einige seine Spieler frühzeitig für Startelf-Enttäuschungen sensibilisieren müssen. Blick-Fazit: Es wartet noch Arbeit.

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System

Die Quali im vergangenen Herbst hat die Schweiz mit einer Viererkette bestritten, in der WM-Vorbereitung ist die Nati dagegen vermehrt mit einer Dreierabwehr aufgetreten. Dadurch erhofft sich Yakin mehr Flexibilität, um sich optimal auf den jeweiligen WM-Gegner einzustellen. Auch wenn innerhalb eines Spiels der Wechsel zwischen den Systemen noch nicht ganz überzeugend funktioniert, beherrscht die Mannschaft grundsätzliche beide Formationen. Auch weil sie mit Michel Aebischer, Dan Ndoye, Johan Manzambi oder Denis Zakaria über Spieler verfügt, die auf mehreren Positionen eingesetzt werden können. Blick-Fazit: WM-Ready.

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Taktik

Die Parallelen lassen sich nicht wegdiskutieren. Gegen Jordanien (4:1) und Australien (1:1) kassiert die Nati zweimal das gleiche Gegentor. Ein langer Ball eines gegnerischen Verteidigers reicht, um die Schweiz Abwehr komplett zu entblössen. Dafür verantwortlich ist die riskante Taktik, auf die Yakin setzt. Er will, dass sein Team hoch steht, der Gegner früh unter Druck gesetzt wird und Gegenspieler in Manndeckung genommen werden. Die Vorteile: Durch hohe Ballgewinne kommt die Schweiz schnell gefährlich vors gegnerische Tor. «Aber wenn das Timing nicht stimmt, kann das hinten schnell gefährlich werden», gibt der Nati-Trainer zu. Genau daran wird er mit seinem Team in den verbleibenden Tagen noch feilen müssen. Blick-Fazit: Es wartet noch Arbeit.