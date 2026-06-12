Schiris im Robo-Look? An der WM sind die Schiedsrichter am ganzen Körper mit technischen Hilfsmitteln ausgestattet. Blick stellt dir die Ausrüstung der Unparteiischen vor.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Schiris verkünden VAR-Entscheide erstmals direkt über Mikrofon

Neue Ohrkamera bietet Fans spannende Perspektive, Schiris empfinden sie als unbequem

Torlinientechnik seit 2014: Uhr zeigt Ballüberschreitung der Linie an

Björn Lindroos Redaktor Sport

Mikrofon und Knopf im Ohr

Mit diesem Mikrofon kommuniziert der Schiedsrichter mit seinen Assistenten und dem VAR. Neu bei dieser WM: Nach einer VAR-Entscheidung verkündet und erklärt der Unparteiische seinen Entscheid über das Mikrofon laut im Stadion.

Ohrkamera

Bei dieser WM können die Zuschauer die Sicht des Schiris geniessen. Am linken Ohr des Schiris ist nämlich eine Kamera befestigt, auf die während der Spiele einige Male geschaltet wird.

Für die Zuschauer eine tolle Perspektive, der Schiedsrichter empfindet es als wenig komfortabel.

Uhr

Die digitale Uhr zeigt den Schiedsrichtern nicht nur die Spielzeit an, sie hat einen weiteren Nutzen. Sobald der Ball die Torlinie überquert, wird dies auf der Uhr angezeigt. Seit der WM 2014 ist die Torlinientechnik Teil des Fussballs. Wembley-Tore ade!

Empfänger am Arm

Am Oberarm tragen die Schiedsrichter einen Empfänger, der beim Abseits hilft. Sobald der Linienrichter die Fahne hebt, schickt dessen Sender ein Signal an den Schiedsrichter auf dem Platz, der dann mittels Vibration benachrichtigt wird.

Die neuen Regeln

Neben neuem Equipment müssen sich die Schiris auch an einige neue Regeln gewöhnen. Vor allem das Zeitspiel soll bekämpft werden. So wird bei Einwürfen, Abstössen und wenn der Goalie den Ball in der Hand hält, mit der Hand von fünf heruntergezählt. Wird der Standard nicht schnell genug ausgeführt, geht der Ballbesitz an den Gegner.

Bei den Wechseln gibt es ebenfalls neue Zeitregeln: Wird ein Spieler ausgewechselt, hat er neu zehn Sekunden Zeit, das Spielfeld zu verlassen. Falls er zehn Sekunden überschreitet, muss der eingewechselte Spieler eine Minute warten, bevor er aufs Feld darf.

Neu darf ein Schiri eine Rote Karte verteilen, wenn ein Spieler bei einer Konfrontation mit einem Gegenspieler die Hand vor den Mund hält.

Ausserdem hat der VAR nun mehr Befugnisse: Er darf neu eingreifen bei einer zweiten Gelben Karte, die zu Gelb-Rot führt, einer Spielerverwechslung, die zu Rot oder Gelb für einen falschen Spieler führt, und bei einem unkorrekt gegebenen Eckball, sollte dieser zu einem Tor führen.