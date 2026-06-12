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Blick erklärt die ganze Technik
Die Schiris werden an der WM zu Robo-Refs

Schiris im Robo-Look? An der WM sind die Schiedsrichter am ganzen Körper mit technischen Hilfsmitteln ausgestattet. Blick stellt dir die Ausrüstung der Unparteiischen vor.
Publiziert: vor 30 Minuten
|
Aktualisiert: vor 25 Minuten
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Schiedsrichter Wilton Sampaio ist beim Eröffnungsspiel mit technischen Hilfsmitteln ausgerüstet.
Foto: Getty Images

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Schiris verkünden VAR-Entscheide erstmals direkt über Mikrofon
  • Neue Ohrkamera bietet Fans spannende Perspektive, Schiris empfinden sie als unbequem
  • Torlinientechnik seit 2014: Uhr zeigt Ballüberschreitung der Linie an
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Björn LindroosRedaktor Sport

Mikrofon und Knopf im Ohr

Mit diesem Mikrofon kommuniziert der Schiedsrichter mit seinen Assistenten und dem VAR. Neu bei dieser WM: Nach einer VAR-Entscheidung verkündet und erklärt der Unparteiische seinen Entscheid über das Mikrofon laut im Stadion.

Ohrkamera

Bei dieser WM können die Zuschauer die Sicht des Schiris geniessen. Am linken Ohr des Schiris ist nämlich eine Kamera befestigt, auf die während der Spiele einige Male geschaltet wird. 

Für die Zuschauer eine tolle Perspektive, der Schiedsrichter empfindet es als wenig komfortabel.

Uhr

Die digitale Uhr zeigt den Schiedsrichtern nicht nur die Spielzeit an, sie hat einen weiteren Nutzen. Sobald der Ball die Torlinie überquert, wird dies auf der Uhr angezeigt. Seit der WM 2014 ist die Torlinientechnik Teil des Fussballs. Wembley-Tore ade!

Empfänger am Arm

Am Oberarm tragen die Schiedsrichter einen Empfänger, der beim Abseits hilft. Sobald der Linienrichter die Fahne hebt, schickt dessen Sender ein Signal an den Schiedsrichter auf dem Platz, der dann mittels Vibration benachrichtigt wird.

Die neuen Regeln

Neben neuem Equipment müssen sich die Schiris auch an einige neue Regeln gewöhnen. Vor allem das Zeitspiel soll bekämpft werden. So wird bei Einwürfen, Abstössen und wenn der Goalie den Ball in der Hand hält, mit der Hand von fünf heruntergezählt. Wird der Standard nicht schnell genug ausgeführt, geht der Ballbesitz an den Gegner. 

Bei den Wechseln gibt es ebenfalls neue Zeitregeln: Wird ein Spieler ausgewechselt, hat er neu zehn Sekunden Zeit, das Spielfeld zu verlassen. Falls er zehn Sekunden überschreitet, muss der eingewechselte Spieler eine Minute warten, bevor er aufs Feld darf.

Neu darf ein Schiri eine Rote Karte verteilen, wenn ein Spieler bei einer Konfrontation mit einem Gegenspieler die Hand vor den Mund hält.

Ausserdem hat der VAR nun mehr Befugnisse: Er darf neu eingreifen bei einer zweiten Gelben Karte, die zu Gelb-Rot führt, einer Spielerverwechslung, die zu Rot oder Gelb für einen falschen Spieler führt, und bei einem unkorrekt gegebenen Eckball, sollte dieser zu einem Tor führen.

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WM 2026 Gruppe A
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Mexiko
Mexiko
1
2
3
2
Südkorea
Südkorea
1
1
3
3
Tschechien
Tschechien
1
-1
0
4
Südafrika
Südafrika
1
-2
0
K.o.-Phase
Gruppe B
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Kanada
Kanada
0
0
0
2
Bosnien und Herzegowina
Bosnien und Herzegowina
0
0
0
3
Katar
Katar
0
0
0
4
Schweiz
Schweiz
0
0
0
Gruppe C
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Brasilien
Brasilien
0
0
0
2
Marokko
Marokko
0
0
0
3
Haiti
Haiti
0
0
0
4
Schottland
Schottland
0
0
0
Gruppe D
Mannschaft
SP
TD
PT
1
USA
USA
0
0
0
2
Paraguay
Paraguay
0
0
0
3
Australien
Australien
0
0
0
4
Türkei
Türkei
0
0
0
Gruppe E
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Deutschland
Deutschland
0
0
0
2
Curacao
Curacao
0
0
0
3
Elfenbeinküste
Elfenbeinküste
0
0
0
4
Ecuador
Ecuador
0
0
0
Gruppe F
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Niederlande
Niederlande
0
0
0
2
Japan
Japan
0
0
0
3
Schweden
Schweden
0
0
0
4
Tunesien
Tunesien
0
0
0
Gruppe G
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Belgien
Belgien
0
0
0
2
Ägypten
Ägypten
0
0
0
3
Iran
Iran
0
0
0
4
Neuseeland
Neuseeland
0
0
0
Gruppe H
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Spanien
Spanien
0
0
0
2
Kap Verde
Kap Verde
0
0
0
3
Saudi Arabien
Saudi Arabien
0
0
0
4
Uruguay
Uruguay
0
0
0
Gruppe I
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Frankreich
Frankreich
0
0
0
2
Senegal
Senegal
0
0
0
3
Irak
Irak
0
0
0
4
Norwegen
Norwegen
0
0
0
Gruppe J
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Argentinien
Argentinien
0
0
0
2
Algerien
Algerien
0
0
0
3
Österreich
Österreich
0
0
0
4
Jordanien
Jordanien
0
0
0
Gruppe K
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Portugal
Portugal
0
0
0
2
Demokratische Republik Kongo
Demokratische Republik Kongo
0
0
0
3
Usbekistan
Usbekistan
0
0
0
4
Kolumbien
Kolumbien
0
0
0
Gruppe L
Mannschaft
SP
TD
PT
1
England
England
0
0
0
2
Kroatien
Kroatien
0
0
0
3
Ghana
Ghana
0
0
0
4
Panama
Panama
0
0
0
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