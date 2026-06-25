Goalie-Legende Ochoa betritt die WM-Bühne

Petar DjordjevicRedaktor Sport
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- Hautnah dabei: Fünf Blick-Reporter und Ex-Nati-Star Blerim Dzemaili berichten direkt aus Übersee.
- Alle 104 Spiele live: Wir tickern rund um die Uhr. Mit dem kostenlosen Blick-Login und «Follow My Team» landet jedes Tor sofort auf deinem Sperrbildschirm.
- Podcast «FORZA!»: Videoanalyse aus Übersee und aus dem Studio Zürich.
- Interaktiv mitspielen: Tippe gegen unsere Experten, und stelle mit dem Coach-Tool deine eigene Nati-Elf auf.
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WM 2026 Gruppe A
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Mexiko
3
6
9
2
Südafrika
3
-1
4
3
Südkorea
3
-1
3
4
Tschechien
3
-4
1
K.o.-Phase
Gruppe B
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schweiz
3
4
7
2
Kanada
3
5
4
3
Bosnien und Herzegowina
3
-1
4
4
Katar
3
-8
1
K.o.-Phase
Gruppe C
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Brasilien
3
6
7
2
Marokko
3
3
7
3
Schottland
3
-3
3
4
Haiti
3
-6
0
K.o.-Phase
Gruppe D
Mannschaft
SP
TD
PT
1
USA
2
5
6
2
Australien
2
0
3
3
Paraguay
2
-2
3
4
Türkei
2
-3
0
K.o.-Phase
Gruppe E
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Deutschland
2
7
6
2
Elfenbeinküste
2
0
3
3
Ecuador
2
-1
1
4
Curacao
2
-6
1
K.o.-Phase
Gruppe F
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Niederlande
2
4
4
2
Japan
2
4
4
3
Schweden
2
0
3
4
Tunesien
2
-8
0
K.o.-Phase
Gruppe G
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Ägypten
2
2
4
2
Iran
2
0
2
3
Belgien
2
0
2
4
Neuseeland
2
-2
1
K.o.-Phase
Gruppe H
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Spanien
2
4
4
2
Uruguay
2
0
2
3
Kap Verde
2
0
2
4
Saudi Arabien
2
-4
1
K.o.-Phase
Gruppe I
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Frankreich
2
5
6
2
Norwegen
2
4
6
3
Senegal
2
-3
0
4
Irak
2
-6
0
K.o.-Phase
Gruppe J
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Argentinien
2
5
6
2
Österreich
2
0
3
3
Algerien
2
-2
3
4
Jordanien
2
-3
0
K.o.-Phase
Gruppe K
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Kolumbien
2
3
6
2
Portugal
2
5
4
3
Demokratische Republik Kongo
2
-1
1
4
Usbekistan
2
-7
0
K.o.-Phase
Gruppe L
Mannschaft
SP
TD
PT
1
England
2
2
4
2
Ghana
2
1
4
3
Kroatien
2
-1
3
4
Panama
2
-2
0
K.o.-Phase