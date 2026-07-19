Dass Jürgen Klopp DFB-Trainer wird, ist ein offenes Geheimnis. Überraschend ist dagegen, wie ein möglicher Interessenskonflikt mit seinem jetzigen Arbeitgeber Red Bull geregelt wird.

Die Trainersuche, die nie eine war, findet bald ein Ende: Am Freitag soll Jürgen Klopp (59) als deutscher Bundestrainer vorgestellt werden. Dies berichten Sky und die Bild-Zeitung übereinstimmend.

Demnach hat Klopp von seinem jetzigen Arbeitgeber Red Bull die Freigabe erhalten. Sein Vertrag dort würde noch bis 2029 laufen und enthält keine Ausstiegsklausel. Red-Bull-Boss Oliver Mintzlaff (50) will seinem prominenten Aushängeschild jedoch keine Steine in den Weg legen. Damit kann Klopp den Posten des entlassenen Julian Nagelsmann (38) übernehmen.

Entgegen bisherigen Meldungen wird der ehemalige Erfolgstrainer von Mainz, Dortmund und Liverpool auch nicht als Botschafter oder Ratgeber bei Red Bull bleiben. Mögliche Interessenskonflikte zwischen Klopps Rolle als DFB-Trainer und jener beim Besitzer von Bundesligaklub Leipzig sollen so vermieden werden. Eine Ablösesumme vom DFB an Red Bull wurde von vornherein ausgeschlossen.