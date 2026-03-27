Thomas Tuchel hat Arsenal-Verteidiger Ben White in Englands Kader berufen. Nach vier Jahren Pause kehrt White zurück, um den verletzten Jarell Quansah zu ersetzen. Er erhält den Vorzug vor Real-Star Trent Alexander-Arnold – was nicht ohne Schlagzeilen bleibt.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Thomas Tuchel holt Ben White zurück ins England-Team nach WM-Abschied 2022

White ersetzt verletzten Jarell Quansah und zeigt Reue sowie Motivation

Real-Star Trent Alexander-Arnold schaut derweil in die Röhre War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Blick Sportdesk

England-Coach Thomas Tuchel (52) hat Ben White (28) zurück ins Team der «Three Lions» geholt – trotz dessen umstrittener Vergangenheit. Der Arsenal-Verteidiger wird den Platz des verletzten Jarell Quansah einnehmen. Und das sorgt für Fragezeichen.

White hatte seit der WM 2022 in Katar, als er das Team aus persönlichen Gründen verlassen hatte, nicht mehr für England gespielt. Sein Abschied damals sorgte für Schlagzeilen, besonders nachdem bekannt wurde, dass es zu einem Streit mit dem damaligen Co-Trainer Steve Holland gekommen war.

Tuchel sieht die Zeit reif für ein Comeback und stellt sich hinter White. «Zunächst denke ich, dass jeder eine zweite Chance verdient», sagte der Trainer. Der Spieler habe ihm gegenüber deutlich gemacht, dass er bereit sei, für England zu spielen. «Als ich Ben gefragt habe, ob er bereit wäre, für mich und für England zu spielen, sagte er sofort, ohne zu zögern, dass er sehr gerne zurückkommen würde, und verzweifelt darauf hoffe, wieder dabei zu sein.»

Aussprache mit Teamkollegen nötig

Während seiner Nomination zeigte White laut Tuchel deutliche Reue und grosse Motivation. «Sein Verhalten und die Art, wie er hier im Trainingslager trainiert hat, waren aussergewöhnlich, sehr, sehr gut. Er zeigt seine Qualität», betonte der Coach. Doch Tuchel weiss, dass die Rückkehr des Verteidigers nicht ohne Diskussionen bleiben wird.

White wird sich mit den Teamkollegen aussprechen müssen, die 2022 bei der WM dabei waren. «Ich denke, es ist notwendig, dass er sich mit seinen Teamkollegen ausspricht », ergänzte Tuchel. «Er hat meine Unterstützung, ich hoffe, er bekommt die Unterstützung der Fans und wir gehen von dort aus weiter.»

«Ich weiss, was Trent uns geben kann»

Die Entscheidung, White dem Real-Madrid-Star Trent Alexander-Arnold vorzuziehen, hat für Diskussionen gesorgt. Doch Tuchel bleibt hart. «Er muss es einfach akzeptieren», erklärte er gegenüber Journalisten. Die Wahl fiel auf White, da er bei seinen letzten Spielen, darunter das Finale des englischen Ligapokals, eine starke Form gezeigt habe. Tuchel nutze die Gelegenheit, den Spieler persönlich zu bewerten und ihn in die Mannschaft zu integrieren. «Es ist einfach eine Wahl. Eine sportliche Entscheidung. Vielleicht eine schwierige Wahl. Und vielleicht, bis zu einem gewissen Grad, unfair», gibt er zu.

Neben White setzt Tuchel auch auf Tino Livramento und Djed Spence, die in den letzten Trainingslagern überzeugt hatten. «Ich weiss, was Trent uns geben kann, deshalb fiel die Wahl auf Ben und Tino Livramento, um die Jungs zu behalten, die im September, November und Dezember ein gutes Trainingslager mit uns hatten», erklärte Tuchel. Den Fans dürfte diese Entscheidung schwerfallen, doch der Deutsche bleibt bei seiner Linie.

England trifft am Freitag in einem Freundschaftsspiel im Wembley auf Uruguay und spielt am Dienstag gegen Japan. Es bleibt abzuwarten, ob Ben White die Gelegenheit bekommt, auf dem Platz zu zeigen, dass er seine zweite Chance verdient hat.

Dieser Artikel ist zuerst auf «abola.pt» erschienen. Die portugiesische Newsplattform gehört wie Blick zum Ringier-Verlag.