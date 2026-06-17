In der Women's Super League spielte sie für den FCZ und GC. Mittlerweile läuft sie in New York für den Brooklyn FC auf. Für Blick gibt die kroatisch-schweizerische Doppelbürgerin Ana Maria Markovic ihre WM-Prognose ab und sagt, wieso sie gerne Nati-Spiele schaut.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Ana Maria Markovic glaubt an Kroatiens WM-Titel beim Turnier ab 17. Juni

2022 schlug Kroatien Brasilien im Viertelfinal, oft K.o.-Drama

Markovic lebt seit Sommer in New York, Hauptverdienst durch Social Media

Lucas Werder Reporter Fussball

Blick: Ana Maria Markovic, am 17. Juni startet Kroatien mit einem Kracher gegen England ins WM-Turnier. Was trauen Sie ihrem zweiten Heimatland zu?

Ana Maria Markovic: Mit England, Ghana und Panama hat Kroatien nicht die einfachste Gruppe erwischt. Aber die Mannschaft wird das meistern und danach in der K.o.-Phase sehr, sehr weit kommen.

Das heisst?

Ich traue Kroatien durchaus den WM-Final zu. Und ich glaube sogar, dass sie den Titel holen können.

Was zeichnet die kroatische Mannschaft aus?

Die Spiele in der Gruppenphase sind selten überragend. Aber mit Ausnahme der letzte EM schafft es Kroatien immer irgendwie, weiterzukommen. Was danach möglich ist, hat man an den letzten WM-Turnieren bewiesen. 2022 haben wir im Viertelfinal Brasilien geschlagen, vier Jahre davor im Halbfinal England. Fast alle K.O.-Spiele gehen in die Verlängerung oder sogar ins Penaltyschiessen. Am Ende setzt sich Kroatien aber überraschend häufig durch.

Wie verfolgen Sie die Spiele der Schweiz?

Ich liebe es, der Nati zuzuschauen. Was mir immer besonders gefällt, ist das riesige Kämpferherz, das sie in grossen Spielen an den Tag legen.

Kommt Ihnen da gerade ein Beispiel in den Sinn?

Ja, der EM-Achtelfinal 2021 gegen Frankreich. Wenn ich an dieses Spiel zurückdenken, bekomme ich Gänsehaut.

Was liegt für die Nati an dieser WM drin?

Auch die Schweiz wird sehr weit kommen. Eine WM in drei so grossen Ländern wäre die perfekte Bühne, um zu zeigen, was für eine solch kleine Nation alles möglich ist.

Ana Maria Markovic persönlich Ana Maria Markovic kommt 9. November 1999 in Kanton Zürich zur Welt. Ihr Eltern stammen aus der kroatischen Hafenstaat Split. Bis zur U21 läuft die Offensivspielerin für den FCZ auf, bevor sie zum Stadtrivalen GC wechselt. 2024 wagt sie den Sprung nach Portugal zu Braga und zieht eine Saison später zu Brooklyn in die USL Super League weiter. Für Kroatien hat Markovic bislang über 20 Länderspiele absolviert und ist aktuelle Nationalspielerin. Daneben ist sie auch als Unternehmerin und Influencerin tätig. Auf Instagram hat sie 2,8 Millionen Follower. Ana Maria Markovic kommt 9. November 1999 in Kanton Zürich zur Welt. Ihr Eltern stammen aus der kroatischen Hafenstaat Split. Bis zur U21 läuft die Offensivspielerin für den FCZ auf, bevor sie zum Stadtrivalen GC wechselt. 2024 wagt sie den Sprung nach Portugal zu Braga und zieht eine Saison später zu Brooklyn in die USL Super League weiter. Für Kroatien hat Markovic bislang über 20 Länderspiele absolviert und ist aktuelle Nationalspielerin. Daneben ist sie auch als Unternehmerin und Influencerin tätig. Auf Instagram hat sie 2,8 Millionen Follower. Mehr

Ihr Tipp?

Wenn sie sich durch die Gruppenphase durchgeboxt haben, traue ich der Nati den Halbfinal zu. Mindestens.

Sie selbst spielen seit vergangenem Sommer für Brooklyn FC. Wie ist das Leben in New York?

Es gefällt mir unheimlich gut. Alles ist sehr aufregend und ich durfte bereits viele Persönlichkeiten kennenlernen. New York ist schon eine ganz andere Welt, die aus der Schweiz gar nicht richtig greifbar ist.

Eine Millionen-Metrople, die für Sie nicht nur als Fussballerin, sondern auch als Influencerin und Unternehmerin interessant sein dürfte?

Natürlich. Ich gebe auch ehrlich zu, dass ich mich für den Wechsel in die USA auch aufgrund der vielen Social-Media-Möglichkeiten entschieden habe. Schliesslich verdiene ich darüber auch mein Haupteinkommen. Aber der Markt ist in New York richtig hart, es gibt so viele Models oder Influencers. Und viele davon gehen gefühlt über Leichen, um die Aufmerksamkeit von grossen Marken zu bekommen.

Wie gehen Sie damit um?

Ich bin ein Mensch, der sich keinen Druck macht. Mir war bewusst, dass ich nicht weiss, was in den USA auf mich zukommt. Aber das ist völlig ok. Wenn ich keine Jobs bekomme, dann ist das so. Ich bin schliesslich als Fussballerin nach New York. Und Social Media ist für mich trotz der finanziellen Aspekte noch immer eine Nebensache.

Welches Fazit ziehen Sie nach ihrer ersten Saison in der USL?

In der Liga werden hauptsächlich langen Bällen gespielt und dann nach vorne gerannt. Ich bevorzuge einen spielerischen Ansatz, mit einem sauberen Spielaufbau. Und auch meine technischen Qualitäten habe ich kaum zeigen können. Eins-gegen-eins-Duelle gibt es in der USL praktisch nie.

Dann sehen Sie ihre Zukunft in eher in einer anderen Liga?

Aktuell ist alles offen. Brooklyn würde gerne mit mir verlängern. Ich weiss aber noch nicht, ob ich bleiben werde. Ich könnte mir auch vorstellen, nach Europa zurückkommen.