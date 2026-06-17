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Ana Maria Markovic über die WM, Kroatien und ihr Leben in New York
«Darum liebe ich liebe es, der Schweizer Nati zuzuschauen»

In der Women's Super League spielte sie für den FCZ und GC. Mittlerweile läuft sie in New York für den Brooklyn FC auf. Für Blick gibt die kroatisch-schweizerische Doppelbürgerin Ana Maria Markovic ihre WM-Prognose ab und sagt, wieso sie gerne Nati-Spiele schaut.
Publiziert: vor 17 Minuten
|
Aktualisiert: vor 1 Minute
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Die Zürcherin ist selbst aktuelle Nationalspielerin ihres zweiten Heimatlandes.
Foto: imago/Pixsell

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Ana Maria Markovic glaubt an Kroatiens WM-Titel beim Turnier ab 17. Juni
  • 2022 schlug Kroatien Brasilien im Viertelfinal, oft K.o.-Drama
  • Markovic lebt seit Sommer in New York, Hauptverdienst durch Social Media
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Lucas WerderReporter Fussball

Blick: Ana Maria Markovic, am 17. Juni startet Kroatien mit einem Kracher gegen England ins WM-Turnier. Was trauen Sie ihrem zweiten Heimatland zu?
Ana Maria Markovic: Mit England, Ghana und Panama hat Kroatien nicht die einfachste Gruppe erwischt. Aber die Mannschaft wird das meistern und danach in der K.o.-Phase sehr, sehr weit kommen.

Das heisst?
Ich traue Kroatien durchaus den WM-Final zu. Und ich glaube sogar, dass sie den Titel holen können.

Was zeichnet die kroatische Mannschaft aus?
Die Spiele in der Gruppenphase sind selten überragend. Aber mit Ausnahme der letzte EM schafft es Kroatien immer irgendwie, weiterzukommen. Was danach möglich ist, hat man an den letzten WM-Turnieren bewiesen. 2022 haben wir im Viertelfinal Brasilien geschlagen, vier Jahre davor im Halbfinal England. Fast alle K.O.-Spiele gehen in die Verlängerung oder sogar ins Penaltyschiessen. Am Ende setzt sich Kroatien aber überraschend häufig durch.

Wie verfolgen Sie die Spiele der Schweiz?
Ich liebe es, der Nati zuzuschauen. Was mir immer besonders gefällt, ist das riesige Kämpferherz, das sie in grossen Spielen an den Tag legen.

Kommt Ihnen da gerade ein Beispiel in den Sinn?
Ja, der EM-Achtelfinal 2021 gegen Frankreich. Wenn ich an dieses Spiel zurückdenken, bekomme ich Gänsehaut.

Was liegt für die Nati an dieser WM drin?
Auch die Schweiz wird sehr weit kommen. Eine WM in drei so grossen Ländern wäre die perfekte Bühne, um zu zeigen, was für eine solch kleine Nation alles möglich ist.

Ana Maria Markovic persönlich

Ana Maria Markovic kommt 9. November 1999 in Kanton Zürich zur Welt. Ihr Eltern stammen aus der kroatischen Hafenstaat Split. Bis zur U21 läuft die Offensivspielerin für den FCZ auf, bevor sie zum Stadtrivalen GC wechselt. 2024 wagt sie den Sprung nach Portugal zu Braga und zieht eine Saison später zu Brooklyn in die USL Super League weiter. Für Kroatien hat Markovic bislang über 20 Länderspiele absolviert und ist aktuelle Nationalspielerin. Daneben ist sie auch als Unternehmerin und Influencerin tätig. Auf Instagram hat sie 2,8 Millionen Follower.

Ana Maria Markovic kommt 9. November 1999 in Kanton Zürich zur Welt. Ihr Eltern stammen aus der kroatischen Hafenstaat Split. Bis zur U21 läuft die Offensivspielerin für den FCZ auf, bevor sie zum Stadtrivalen GC wechselt. 2024 wagt sie den Sprung nach Portugal zu Braga und zieht eine Saison später zu Brooklyn in die USL Super League weiter. Für Kroatien hat Markovic bislang über 20 Länderspiele absolviert und ist aktuelle Nationalspielerin. Daneben ist sie auch als Unternehmerin und Influencerin tätig. Auf Instagram hat sie 2,8 Millionen Follower.

Ihr Tipp?
Wenn sie sich durch die Gruppenphase durchgeboxt haben, traue ich der Nati den Halbfinal zu. Mindestens.

Sie selbst spielen seit vergangenem Sommer für Brooklyn FC. Wie ist das Leben in New York?
Es gefällt mir unheimlich gut. Alles ist sehr aufregend und ich durfte bereits viele Persönlichkeiten kennenlernen. New York ist schon eine ganz andere Welt, die aus der Schweiz gar nicht richtig greifbar ist.

Eine Millionen-Metrople, die für Sie nicht nur als Fussballerin, sondern auch als Influencerin und Unternehmerin interessant sein dürfte?
Natürlich. Ich gebe auch ehrlich zu, dass ich mich für den Wechsel in die USA auch aufgrund der vielen Social-Media-Möglichkeiten entschieden habe. Schliesslich verdiene ich darüber auch mein Haupteinkommen. Aber der Markt ist in New York richtig hart, es gibt so viele Models oder Influencers. Und viele davon gehen gefühlt über Leichen, um die Aufmerksamkeit von grossen Marken zu bekommen.

Wie gehen Sie damit um?
Ich bin ein Mensch, der sich keinen Druck macht. Mir war bewusst, dass ich nicht weiss, was in den USA auf mich zukommt. Aber das ist völlig ok. Wenn ich keine Jobs bekomme, dann ist das so. Ich bin schliesslich als Fussballerin nach New York. Und Social Media ist für mich trotz der finanziellen Aspekte noch immer eine Nebensache.

Welches Fazit ziehen Sie nach ihrer ersten Saison in der USL?
In der Liga werden hauptsächlich langen Bällen gespielt und dann nach vorne gerannt. Ich bevorzuge einen spielerischen Ansatz, mit einem sauberen Spielaufbau. Und auch meine technischen Qualitäten habe ich kaum zeigen können. Eins-gegen-eins-Duelle gibt es in der USL praktisch nie.

Dann sehen Sie ihre Zukunft in eher in einer anderen Liga?
Aktuell ist alles offen. Brooklyn würde gerne mit mir verlängern. Ich weiss aber noch nicht, ob ich bleiben werde. Ich könnte mir auch vorstellen, nach Europa zurückkommen.

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WM 2026 Gruppe A
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Mexiko
Mexiko
1
2
3
2
Südkorea
Südkorea
1
1
3
3
Tschechien
Tschechien
1
-1
0
4
Südafrika
Südafrika
1
-2
0
K.o.-Phase
Gruppe B
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schweiz
Schweiz
1
0
1
2
Kanada
Kanada
1
0
1
3
Katar
Katar
1
0
1
4
Bosnien und Herzegowina
Bosnien und Herzegowina
1
0
1
K.o.-Phase
Gruppe C
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schottland
Schottland
1
1
3
2
Marokko
Marokko
1
0
1
3
Brasilien
Brasilien
1
0
1
4
Haiti
Haiti
1
-1
0
K.o.-Phase
Gruppe D
Mannschaft
SP
TD
PT
1
USA
USA
1
3
3
2
Australien
Australien
1
2
3
3
Türkei
Türkei
1
-2
0
4
Paraguay
Paraguay
1
-3
0
K.o.-Phase
Gruppe E
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Deutschland
Deutschland
1
6
3
2
Elfenbeinküste
Elfenbeinküste
1
1
3
3
Ecuador
Ecuador
1
-1
0
4
Curacao
Curacao
1
-6
0
K.o.-Phase
Gruppe F
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schweden
Schweden
1
4
3
2
Japan
Japan
1
0
1
3
Niederlande
Niederlande
1
0
1
4
Tunesien
Tunesien
1
-4
0
K.o.-Phase
Gruppe G
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Neuseeland
Neuseeland
1
0
1
2
Iran
Iran
1
0
1
3
Belgien
Belgien
1
0
1
4
Ägypten
Ägypten
1
0
1
K.o.-Phase
Gruppe H
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Uruguay
Uruguay
1
0
1
2
Saudi Arabien
Saudi Arabien
1
0
1
3
Spanien
Spanien
1
0
1
4
Kap Verde
Kap Verde
1
0
1
K.o.-Phase
Gruppe I
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Norwegen
Norwegen
1
3
3
2
Frankreich
Frankreich
1
2
3
3
Senegal
Senegal
1
-2
0
4
Irak
Irak
1
-3
0
K.o.-Phase
Gruppe J
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Argentinien
Argentinien
1
3
3
2
Österreich
Österreich
1
2
3
3
Jordanien
Jordanien
1
-2
0
4
Algerien
Algerien
1
-3
0
K.o.-Phase
Gruppe K
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Portugal
Portugal
0
0
0
2
Demokratische Republik Kongo
Demokratische Republik Kongo
0
0
0
3
Usbekistan
Usbekistan
0
0
0
4
Kolumbien
Kolumbien
0
0
0
K.o.-Phase
Gruppe L
Mannschaft
SP
TD
PT
1
England
England
0
0
0
2
Kroatien
Kroatien
0
0
0
3
Ghana
Ghana
0
0
0
4
Panama
Panama
0
0
0
K.o.-Phase
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Schweiz
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WM 2026
WM 2026
Kroatien
Kroatien
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