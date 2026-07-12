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«5:0 für die Schweiz!»
Fans in Bern sind euphorisch vor Nati-Kracher

Das Public Viewing Summerbeach in Bern ist bereits Stunden vor dem Nati-Kracher gut gefüllt. Wie sich die Fans auf den späten Anpfiff vorbereitet haben, ist unterschiedlich: Von vorschlafen bis durchmachen – jeder hat seine eigene Strategie.
Publiziert: 01:15 Uhr
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Aktualisiert: vor 58 Minuten
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