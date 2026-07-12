«5:0 für die Schweiz!» Fans in Bern sind euphorisch vor Nati-Kracher

Das Public Viewing Summerbeach in Bern ist bereits Stunden vor dem Nati-Kracher gut gefüllt. Wie sich die Fans auf den späten Anpfiff vorbereitet haben, ist unterschiedlich: Von vorschlafen bis durchmachen – jeder hat seine eigene Strategie.